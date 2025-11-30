फलदान में स्टेज पर खिंचवाया फोटो, फिर ’11 लाख’ से भरा बैग ले गया चोर

बीएसएफ से सेवानिवृत्त एएसआइ भुवनेश तोमर ने महाराजपुरा थान में शिकायत की। उसने बताया कि 28 नवंबर को बेटे विक्रम तोमर का लगुन फलदान कार्यक्रम था। समधी शशिकांत चौहान फलदान में 11 लाख रुपए दिए थे। कार्यक्रम होने के बाद पैसा पिता को दे दिए थे। पिता ने रुपयों को वाटिका के एक कमरे में रख दिए। पूरा परिवार समारोह में व्यस्त हो गया। जब कमरे का ताला खोलकर अंदर पहुंचे तो खिड़की खुली हुई मिली। नोटों से भरे बैग से पैसे गायब थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।