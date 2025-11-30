फलदान में स्टेज पर खिंचवाया फोटो, फिर ’11 लाख’ से भरा बैग ले गया चोर

(Photo Source - Social Media)
MP News: शहर में अभिनंदन वाटिका से 11 लाख रुपए चोरी हो गए। फरियादी को यह रुपए बेटे के फलदान में मिले थे। वाटिका में मौजूद रूम में रख दिए। आठ साल का बच्चा खिडक़ी तोडक़र अंदर घुसा और नोटों से भरा बैग से पैसे ले गया। इसमें 18 गड्डियां 500-500 की थी और 10 गड्डियां 200-200 रुपए की थी।
बीएसएफ से सेवानिवृत्त एएसआइ भुवनेश तोमर ने महाराजपुरा थान में शिकायत की। उसने बताया कि 28 नवंबर को बेटे विक्रम तोमर का लगुन फलदान कार्यक्रम था। समधी शशिकांत चौहान फलदान में 11 लाख रुपए दिए थे। कार्यक्रम होने के बाद पैसा पिता को दे दिए थे। पिता ने रुपयों को वाटिका के एक कमरे में रख दिए। पूरा परिवार समारोह में व्यस्त हो गया। जब कमरे का ताला खोलकर अंदर पहुंचे तो खिड़की खुली हुई मिली। नोटों से भरे बैग से पैसे गायब थे। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया।
फलदान कार्यक्रम खत्म होने के बाद फरियादी ने पैसे पिता को दे दिए थे। पिता ने पैसों की सुरक्षा की, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने पैसों से भरे बैग को रजाई-गद्दों के नीचे छिपा दिया और कार्यक्रम देखने के लिए कमरे से बाहर आ गए, गेट का ताला लगाकर आए थे। समारोह में एक बच्चा व युवक पहले से रैकी कर रहे थे।
ये जेवर चुराने की फिराक में थे, लेकिन उनकी नजर फलदान के पैसों पर पड़ गई। इन पर लगातार नजर रखी। संदिग्धों ने स्टेज पर भी फोटो खिंचवाए हैं। इन संदिग्धों की पुलिस तलाश में है। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि बच्चा खिड़की से अंदर घुसा था, क्योंकि खिड़की पहले से ही खुली हई थी।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग