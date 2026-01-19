खेलों में भारतीय दृष्टिकोण से शोध को नई दिशा देने की जरूरत: डॉ. शर्मा

मुख्य वक्ता डॉ. दिनेश सिंह कुशवाह, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य, क्रीड़ा भारती ने कहा कि भारत में खेलों का संबंध सृष्टि के आरंभ से हर युग में रहा है। उन्होंने कहा कि तीरंदाजी, घुड़सवारी, रस्साकशी जैसे खेल भारतीय परंपरा का अभिन्न हिस्सा हैं, जो केवल शारीरिक नहीं बल्कि सामाजिक और नैतिक मूल्यों का भी विकास करते हैं। डॉ. कुशवाह ने कहा कि खेल हमें केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि संगठित रूप से एकजुट रहना सिखाते हैं।