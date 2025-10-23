Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

ग्वालियर

2 चक्रवातीय घेरे एक्टिव, 28-29-30 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, imd की चेतावनी

MP Weather: उत्तर भारत में दो चक्रवातीय घेरे बने हुए हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है....

less than 1 minute read

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Oct 23, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather: सर्दी का सीजन चल रहा है और दीपावली भी बीत गई है, लेकिन मौसम से ठंडक गायब हो गई। बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो सामान्य से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। इस कारण रात में ठंडक गायब हो गई। दिनभर बादल छाने से अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हुई, लेकिन मौसम में उमस रही। 28 अक्टूबर को शहर सहित कई क्षेत्रों में बारिश की संभावना है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम से नमी आएगी।

पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव

दरअसल उत्तर भारत में दो चक्रवातीय घेरे बने हुए हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इससे अरब सागर से नमी आ रही है। नमी की वजह से शहर में बादल छा गए। बादलों ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि धान की फसल पक गई है और कटाई चल रही है। ऐसी स्थिति में बारिश होती है तो धान खेत में झड़ जाएगी। साथ ही धान का रंग खराब होगा। इससे भाव प्रभावित होगा। उत्तरी हवा भी शांत हो गई है। ठंडक घट गई है। ठंडक कम होने से रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है।

बंगाल की खाड़ी के सिस्टम की वजह से बदलेगा मौसम

अरब सागर व बंगाल की खाड़ी में कम दबाव के क्षेत्र विकसित हो रहे हैं। अरब सागर का सिस्टम मुंबई के पास कमजोर पड़ जाएगा। जबकि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम आगे बढ़ेगा। इसका प्रभाव 28 अक्टूबर के आसपास दिखेगा। 28 से 30 अक्टूबर के बीच बारिश की संभावना है।

ये भी पढ़ें

अब प्लेसमेंट की टेंशन खत्म, AI स्टूडेंट्स को दिलाएगा ‘इंटरनेशनल पैकेज’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 10:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 2 चक्रवातीय घेरे एक्टिव, 28-29-30 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, imd की चेतावनी

बड़ी खबरें

View All

ग्वालियर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

हाईकोर्ट ने रद्द किया ‘एक्सीडेंट मुआवजा’, लापरवाही सिद्ध नहीं तो ‘क्लेम’ नहीं

फोटो सोर्स: पत्रिका
ग्वालियर

मथुरा के पास मालगाड़ी बेपटरी, वंदे भारत, शताब्दी समेत दर्जनों ट्रेन करनी पड़ी कैंसिल

Train-Cancelled-1
ग्वालियर

साक्ष्यों में विरोधाभाष, तीन दिन देर से भेजे नमूने, कानून का भी पालन नहीं, मामला संदिग्ध होने पर आरोपी दोषमुक्त

Oxytocin injections were recovered from the accused – independent witnesses also did not support the prosecution story
ग्वालियर

दिवाली की रात ग्वालियर के 30 स्थानों पर लगी आग, कहीं गाड़ी तो कहीं गोदाम जलकर खाक

gwalior news
ग्वालियर

भाजपा नेता पर गोली चलाने वाला पकड़ाया, गाल को छूकर निकली थी गोली

gwalior
ग्वालियर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.