2 चक्रवातीय घेरे एक्टिव, 28-29-30 अक्टूबर को ‘भारी बारिश’ अलर्ट, imd की चेतावनी

दरअसल उत्तर भारत में दो चक्रवातीय घेरे बने हुए हैं। साथ ही पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय है। इससे अरब सागर से नमी आ रही है। नमी की वजह से शहर में बादल छा गए। बादलों ने किसानों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि धान की फसल पक गई है और कटाई चल रही है। ऐसी स्थिति में बारिश होती है तो धान खेत में झड़ जाएगी। साथ ही धान का रंग खराब होगा। इससे भाव प्रभावित होगा। उत्तरी हवा भी शांत हो गई है। ठंडक घट गई है। ठंडक कम होने से रबी की फसलों को नुकसान हो सकता है।