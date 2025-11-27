‘टूटी सड़कों’ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, 29 के वर्क ऑर्डर जारी

MP News: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की लगातार और गहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके नियमित डैशबोर्ड समीक्षा और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों के कारण कई लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट्स में उल्लेखनीय गति आई है।