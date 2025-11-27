‘टूटी सड़कों’ पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा, 29 के वर्क ऑर्डर जारी

(Photo Source - Social Media)
MP News: केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में चल रही प्रमुख विकास परियोजनाओं की लगातार और गहन मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके नियमित डैशबोर्ड समीक्षा और विभागीय अधिकारियों के साथ बैठकों के कारण कई लंबे समय से लंबित प्रोजेक्ट्स में उल्लेखनीय गति आई है।
उन्होंने दावा किया है कि सभी विकास समय पर पूरे होंगे। उन्होंने कहा, अंबेडकर स्मारक, आइएसबीटी ट्रांसफर, स्टेशन पुनर्निर्माण, टूटी सड़कों, एलिवेटेड रोड और अन्य कार्यों में तेजी इसका प्रमाण हैं। उन्होंने कहा, हर कार्य समय सीमा में पूरा कर ग्वालियर को आधुनिक और विकसित स्वरूप देना प्राथमिकता है।
नगर निगम और पीडब्ल्यूडी की 34 सड़कों का निर्माण पूरा हो चुका है। 29 सड़कों के वर्क ऑर्डर जारी और 48 सड़कों की टेंडर प्रक्रिया जारी है।
4613 करोड़ लागत वाली इस परियोजना में धौलपुर क्षेत्र में अधिक मुआवजे की मांग से बाधाएं आईं, जिनके समाधान के लिए एनएचएआइ जल्द बैठक आयोजित करेगा। सिंधिया स्वयं यूपी सरकार और आगरा प्रशासन से निरंतर संवाद में हैं।
ग्वालियर रेलवे स्टेशन का 534 करोड़ लागत वाला कार्य अंतिम चरणों में है। अस्पताल अंडरब्रिज और वेस्टर्न बायपास परियोजनाएं भी गति पकड़ चुकी हैं।
82 करोड़ लागत वाली एमएलसीपी परियोजना में बेसमेंट-2 से ग्राउंड लोर तक 95 फीसदी से 30 फीसदी तक कार्य पूरा हो चुका है। वहीं 16 करोड़ की इंडस्ट्रियल यूजियम परियोजना का 95% कार्य पूर्ण है और दिसंबर तक हस्तांतरण की तैयारी है।
जौरासी स्थित 11.30 करोड़ की परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। दूसरे चरण के लिए स्वीकृति मिलने के बाद काम तेजी से चल रहा है। बाबा साहेब की प्रतिमा की ऊंचाई 12 से बढ़ाकर 20 फीट की जा रही है संग्रहालय निर्माण प्रगति पर है।
बड़ी खबरेंView All
ग्वालियर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग