मौसम विभाग का अलर्ट, 19,20,21,22,23 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश

MP Weather:एमपी के कई जिलों में मौसम करवट ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। यह सिस्टम दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हवा में नमी आना शुरू हो गई है। इससे शहर में अगले चार दिन बारिश के आसार हैं। मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिण भारत में सक्रिय है। शहर में सुबह हल्के बादल छाए। अधिकतम तापमान 36.1 से घटकर 34.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।