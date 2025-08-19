Patrika LogoSwitch to English

ग्वालियर

मौसम विभाग का अलर्ट, 19,20,21,22,23 अगस्त को ‘तांडव’ मचाएगी बारिश

MP Weather: मौसम विभाग ने सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल अति भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Aug 19, 2025

MP Weather:एमपी के कई जिलों में मौसम करवट ले रहा है। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र विकसित हो गया है। यह सिस्टम दक्षिण भारत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन हवा में नमी आना शुरू हो गई है। इससे शहर में अगले चार दिन बारिश के आसार हैं। मानसून ट्रफ लाइन भी दक्षिण भारत में सक्रिय है। शहर में सुबह हल्के बादल छाए। अधिकतम तापमान 36.1 से घटकर 34.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया।

तीन सिस्टम दक्षिण भारत की ओर से

-आंध्र प्रदेश में कम दबाव का क्षेत्र बना हुआ है। कम दबाव के क्षेत्र के रूट पर महाराष्ट्र में चक्रवातीय घेरा बना हुआ है। दूसरा चक्रवातीय घेरा गुजरात में है। मानसून ट्रफ लाइन भी इन्हीं सिस्टम से होते हुए गुजर रही है।

-उत्तर भारत में बारिश का सिस्टम है। जो नमी आ रही है, उससे उमस हो रही है। स्थानीय प्रभाव से बारिश के आसार हैं।

इन जिलों में बारिश का अलर्ट

मौसम विभाग ने सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल अति भारी वर्षा और वज्रपात का अलर्ट जारी किया है। वहीं हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, खरगौन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, देवास, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, पांढुर्णा भारी वर्षा, झंझावत और कहीं-कहीं वज्रपात का अलर्ट जारी किया गया है।

भोपाल, विदिशा, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगर, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, ग्वालियर, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुरकलां, सिंगरौली, सीधी, रीवा, मऊगंज, सतना, अनुपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, मंडला, पन्ना, दमोह, सागर, छतरपुर में तेज बारिश हो सकती है।

19 Aug 2025 01:05 pm

