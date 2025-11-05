Patrika LogoSwitch to English

गुजर गया 'पश्चिमी विक्षोभ', अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हो जाएं तैयार

MP Weather Update: अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवातीय घेरे में बदल गया है। यह गुजरात, राजस्थान बारिश करते हुए ग्वालियर-चंबल संभाग की ओर आ गया है।

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Nov 05, 2025

फोटो सोर्स: पत्रिका

फोटो सोर्स: पत्रिका

MP Weather Update: मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण फिर से शहर सहित जिले का मौसम बदल गया। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और शाम को झमाझम बारिश हुई। इससे दिन में ठंडक बढ़ गई और रात में तापमान में गिरावट आने से ठंडक बढ़ी है। फिर से बारिश होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि खेतों से पानी नहीं निकल सका है। फिर से बारिश होने पर धान सड़ने की संभावना बढ़ गई है।

फिर से बिगड़ गया मौसम

अरब सागर में बना कम दबाव का क्षेत्र चक्रवातीय घेरे में बदल गया है। यह गुजरात, राजस्थान बारिश करते हुए ग्वालियर-चंबल संभाग की ओर आ गया है। जिसकी वजह से मौसम बिगड़ गया है। रात से ही शहर में बादल छा गए थे, लेकिन न्यूनतम तापमान 16.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, जिससे रात में ठंडक का अहसास हुआ। अधिकतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस से घटकर 29.4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे बादल छाने के आसार जताए हैं।

इस कारण बदला मौसम

-जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। अरब सागर से आया चक्रवातीय घेरा अंचल के पास होते हुए गुजरा। इसे नमी भी अरब सागर से मिल रही थी, जिसकी वजह से मौसम बदल गया।

-कहीं तेज बारिश हुई और कहीं पर हल्की।

-पश्चिमी विक्षोभ गुजर जाने के बाद हवा का रुख उत्तर से होगा, जिससे ठंडक बढ़ेगी।

