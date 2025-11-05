गुजर गया ‘पश्चिमी विक्षोभ’, अब पड़ेगी कड़ाके की ठंड, हो जाएं तैयार

MP Weather Update: मध्यप्रदेश के कई जिलों में मौसम लगातार बदल रहा है। अरब सागर से आ रही नमी के कारण फिर से शहर सहित जिले का मौसम बदल गया। सुबह हल्की बूंदाबांदी हुई और शाम को झमाझम बारिश हुई। इससे दिन में ठंडक बढ़ गई और रात में तापमान में गिरावट आने से ठंडक बढ़ी है। फिर से बारिश होने की वजह से किसानों की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि खेतों से पानी नहीं निकल सका है। फिर से बारिश होने पर धान सड़ने की संभावना बढ़ गई है।