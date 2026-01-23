‘तेरी प्रॉब्लम खत्म…’ पत्नी ने लिखी पति की हत्या की स्क्रिप्ट

MP News: नौगांव (कंपू) के रास्ते पर झाड़ियों में मिली संतोष गिरी गोस्वामी की लाश का अंधा कत्ल अब सुलझ गया है। यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि इश्क, धोखे और साजिश की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है, जिसकी आरोपी अमित सूत्रधार खुद मृतक की पत्नी रीना निकली। रीना ने अपने शादीशुदा प्रेमी अमित खान के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खूनी स्क्रिप्ट लिखी। प्रेमी ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया, उसे नशे में धुत किया और फिर सिर में तीन गोलियां उतारकर प्रेमिका को फोन किया- तेरी प्रॉब्लम का खात्मा कर दिया है।