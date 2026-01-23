‘तेरी प्रॉब्लम खत्म…’ पत्नी ने लिखी पति की हत्या की स्क्रिप्ट

husband's murder (फोटो सोर्स: AI Image)
MP News: नौगांव (कंपू) के रास्ते पर झाड़ियों में मिली संतोष गिरी गोस्वामी की लाश का अंधा कत्ल अब सुलझ गया है। यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि इश्क, धोखे और साजिश की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है, जिसकी आरोपी अमित सूत्रधार खुद मृतक की पत्नी रीना निकली। रीना ने अपने शादीशुदा प्रेमी अमित खान के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खूनी स्क्रिप्ट लिखी। प्रेमी ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया, उसे नशे में धुत किया और फिर सिर में तीन गोलियां उतारकर प्रेमिका को फोन किया- तेरी प्रॉब्लम का खात्मा कर दिया है।
पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह जब मृतक के पिता विजय गिरी ने शव की पहचान की, तो उन्होंने अपनी बहू रीना पर ही शक जताया। पुलिस ने रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो रूह कंपा देने वाली साजिश परत-दर-परत खुलती चली गई। रीना ने बताया कि संतोष नशे का आदी था और मारपीट करता था। इस बीच उसे अपने मायके (करहिया) के पड़ोसी अमित खान से प्यार हो गया। संतोष इस रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, इसलिए सात-आठ दिन पहले ही उसे मारने का प्लान तैयार कर लिया गया।
चार दिन पहले ही संतोष और रीना के बेटे का जन्मदिन था। संतोष ने वीडियो कॉल पर बेटे से बात की थी और रीना को घर लौटने को कहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के करीब है। मंगलवार रात अमित खान ने संतोष को शराब पिलाने के बहाने नौगांव बुलाया। अमित के साथ उसका दोस्त सन्नी भी था। जैसे ही संतोष को नशा चढ़ा, अमित और सन्नी ने उसके सिर, कनपटी और पेट में तीन गोलियां मार दीं।
पकड़े जाने के डर से रीना ने अपने मोबाइल की पुरानी सिम तोड़ दी, ताकि लोकेशन और कॉल डिटेल न मिल सके। वह अमित से दूसरे मोबाइल पर केवल व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करती थी। पति की हत्या के बाद उसने अमित से हुई वीडियो कॉल और मैसेज की डिटेल भी डिलीट कर दी थी।
हत्यारोपी अमित खान की पहचान होने के बाद उसे हाईवे पर घेर लिया गया था, लेकिन वह चकमा देकर मोहना के जंगलों में भाग गया है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने पर सन्नी और इस हत्याकांड के अन्य राज सामने आएंगे। -अनु बेनीवाल, एएसपी, ग्वालियर
