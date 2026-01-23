23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ग्वालियर

‘तेरी प्रॉब्लम खत्म…’ पत्नी ने लिखी पति की हत्या की स्क्रिप्ट

MP News: पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह जब मृतक के पिता विजय गिरी ने शव की पहचान की, तो उन्होंने अपनी बहू रीना पर ही शक जताया।

2 min read
Google source verification

ग्वालियर

image

Astha Awasthi

Jan 23, 2026

husband's murder

husband's murder (फोटो सोर्स: AI Image)

MP News: नौगांव (कंपू) के रास्ते पर झाड़ियों में मिली संतोष गिरी गोस्वामी की लाश का अंधा कत्ल अब सुलझ गया है। यह महज एक हत्या नहीं, बल्कि इश्क, धोखे और साजिश की एक ऐसी खौफनाक दास्तान है, जिसकी आरोपी अमित सूत्रधार खुद मृतक की पत्नी रीना निकली। रीना ने अपने शादीशुदा प्रेमी अमित खान के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाने की खूनी स्क्रिप्ट लिखी। प्रेमी ने संतोष को शराब पार्टी के बहाने बुलाया, उसे नशे में धुत किया और फिर सिर में तीन गोलियां उतारकर प्रेमिका को फोन किया- तेरी प्रॉब्लम का खात्मा कर दिया है।

संतोष नशे का आदी था और मारपीट करता था

पुलिस के अनुसार गुरुवार सुबह जब मृतक के पिता विजय गिरी ने शव की पहचान की, तो उन्होंने अपनी बहू रीना पर ही शक जताया। पुलिस ने रीना को हिरासत में लेकर पूछताछ की, तो रूह कंपा देने वाली साजिश परत-दर-परत खुलती चली गई। रीना ने बताया कि संतोष नशे का आदी था और मारपीट करता था। इस बीच उसे अपने मायके (करहिया) के पड़ोसी अमित खान से प्यार हो गया। संतोष इस रिश्ते में रोड़ा बन रहा था, इसलिए सात-आठ दिन पहले ही उसे मारने का प्लान तैयार कर लिया गया।

बेटे के जन्मदिन पर की बात, अगले ही दिन दे दी मौत

चार दिन पहले ही संतोष और रीना के बेटे का जन्मदिन था। संतोष ने वीडियो कॉल पर बेटे से बात की थी और रीना को घर लौटने को कहा था, लेकिन उसे क्या पता था कि वह मौत के करीब है। मंगलवार रात अमित खान ने संतोष को शराब पिलाने के बहाने नौगांव बुलाया। अमित के साथ उसका दोस्त सन्नी भी था। जैसे ही संतोष को नशा चढ़ा, अमित और सन्नी ने उसके सिर, कनपटी और पेट में तीन गोलियां मार दीं।

सिम तोड़ी, साजिशः व्हाट्सएप कॉल से हुई बात

पकड़े जाने के डर से रीना ने अपने मोबाइल की पुरानी सिम तोड़ दी, ताकि लोकेशन और कॉल डिटेल न मिल सके। वह अमित से दूसरे मोबाइल पर केवल व्हाट्सएप कॉल के जरिए बात करती थी। पति की हत्या के बाद उसने अमित से हुई वीडियो कॉल और मैसेज की डिटेल भी डिलीट कर दी थी।

हत्यारोपी अमित खान की पहचान होने के बाद उसे हाईवे पर घेर लिया गया था, लेकिन वह चकमा देकर मोहना के जंगलों में भाग गया है। पुलिस की टीमें लगातार दबिश दे रही हैं। मुख्य आरोपी के पकड़े जाने पर सन्नी और इस हत्याकांड के अन्य राज सामने आएंगे। -अनु बेनीवाल, एएसपी, ग्वालियर

‘लोकेशन मर्जर’ का खाका तैयार, 200 से ज्यादा जगहों पर बढ़ेंगे रेट
ग्वालियर
Property rates

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / 'तेरी प्रॉब्लम खत्म…' पत्नी ने लिखी पति की हत्या की स्क्रिप्ट

