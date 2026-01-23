जिस युवती का हुआ अपहरण वो खुद निकली लुटेरी दुल्हन, सामने आया फर्जी किडनैपिंग का वीडियो

आपको बता दें कि, शिवपुरी निवासी महेंद्र पाराशर अपने बेटे की शादी के लिए लड़की तलाश रहे थे। बेटा मानिसक रूप से थोड़ा कमजोर है। ऐसे में उसका रिश्ता लगने में काफी परेशानी आ रही थी। ऐसे में एक दिन महेंद्र की मुलाकात मुरैना निवासी राकेश शर्मा से हुई। राकेश ने उन्हें बताया कि, वो एक लड़की को जानता है, उससे उनके बेटे की शादी करा देगा। लेकिन बदले में 2 लाख रुपए देना होंगे। बेटे का घर बस जाए, इस आस में पिता मांगी गई रकम देने को राजी हो गया। राकेश ने उन्हे किसी बंटी धाकड़ नाम के शख्स से मिलवाया। बंटी ने कहा- उसकी एक साली है, जिसका नाम पूनम गौर उर्फ डॉली है, वो उससे शादी करा देगा। इसके बाज बंटी ने उन्हें हीरा ठाकुर से मिलवाया। यहां महेंद्र ने हीरा ठाकुर और उसकी पत्नी को 2 लाख रुपए दे दिए।