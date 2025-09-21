Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

ग्वालियर

जोमैटो से ऑर्डर की ‘महाराजा थाली’, पार्सल में निकली रोटी और 1 प्याज

MP News: मानसिक क्षतिपूर्ति के बदले में जोमैटो व रेस्टोरेंट संचालक को संयुक्त रूप से 1500 रुपए, केस लड़ने के 1000 रुपए देने होंगे।

ग्वालियर

Astha Awasthi

Sep 21, 2025

(सोर्स: सोशल मीडिया)
(सोर्स: सोशल मीडिया)

MP News: जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग (उपभोक्ता फोरम) ने ऑनलाइन ऑर्डर में गलत डिलीवरी पर अहम आदेश दिया है। जोमैटो ने उपभोक्ता को धोखे में रखा और सेवा में गंभीर लापरवाही की। आयोग ने माना कि पूरी थाली की जगह केवल रोटी और प्याज भेजना उपभोक्ता के अधिकारों का उल्लंघन है।

इससे उन्हें आर्थिक ही नहीं, मानसिक पीड़ा भी सहनी पड़ी। इसलिए मानसिक क्षतिपूर्ति के बदले में जोमैटो व रेस्टोरेंट संचालक को संयुक्त रूप से 1500 रुपए, केस लड़ने के 1000 रुपए देने होंगे। थाली के ऑर्डर पर खर्च किए 119 रुपए भी वापस करने होंगे। 45 दिन के भीतर राशि अदा करनी होगी।

ये भी पढ़ें

एमपी के इस शहर में बनेंगी ‘सोलर कॉलोनियां’, मिलेगा ज्यादा ‘निर्माण एरिया’
भोपाल
फोटो सोर्स: पत्रिका

ये है पूरा मामला

दरअसल, गोविंदपुरी, ग्वालियर निवासी नितिन कुमार खरे ने 12 मार्च- 2024 को जोमैटो ऐप से शहर के एक होटल से महाराजा थाली का ऑर्डर किया था और 119 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया। लेकिन जब घर पर खाने की डिलीवरी हुई तो थाली की जगह मात्र कुछ रोटियां और एक प्याज दिया गया।

उपभोक्ता ने तुरंत कस्टमर केयर और ईमेल के जरिए शिकायत दर्ज कराई, लेकिन कंपनी ने समस्या का समाधान नहीं किया। बार- बार संपर्क करने पर भी उन्हें केवल आश्वासन मिला। उपभोक्ता को भुगतान की गई राशि भी वापस नहीं मिली। इस पर उन्होंने उपभोक्ता फोरम में वाद दायर किया।

होटल से मिले पार्सल को पहुंचाने की जिम्मेदारी

-जोमैटो ने फोरम के नोटिस के जवाब में कहा कि वह बुकिंग के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराते हैं। रेस्टोरेंट से जो पार्सल मिला, उसे पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है। इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। पार्सल में क्या पैक किया गया है, इसकी उन्हें जानकारी नहीं होती है।

-भूखा रेस्टोरेंट को नोटिस भेजा गया, लेकिन रेस्टोरेंट संचालक ने नोटिस तामील नहीं किया और उसे वापस कर दिया।

-आयोग ने तथ्यों को देखते हुए परिवादी को जो मानसिक पीड़ा हुई, उसके बदले में 1500 रुपए, केस लड़ने के 1000 रुपए देने का आदेश दिया है। राशि जोमैटो व रेस्टोरेंट संचालक को संयुक्त रूप से देनी होगी।

ये भी पढ़ें

‘ज्वेलर्स शॉप’ पर आई महिला ने बुर्के में छिपा लिए ‘जेवर’, फिर अचानक…
उज्जैन
फोटो सोर्स: पत्रिका

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Sept 2025 12:16 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Gwalior / जोमैटो से ऑर्डर की ‘महाराजा थाली’, पार्सल में निकली रोटी और 1 प्याज

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.