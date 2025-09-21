जोमैटो से ऑर्डर की ‘महाराजा थाली’, पार्सल में निकली रोटी और 1 प्याज

दरअसल, गोविंदपुरी, ग्वालियर निवासी नितिन कुमार खरे ने 12 मार्च- 2024 को जोमैटो ऐप से शहर के एक होटल से महाराजा थाली का ऑर्डर किया था और 119 रुपए का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया। लेकिन जब घर पर खाने की डिलीवरी हुई तो थाली की जगह मात्र कुछ रोटियां और एक प्याज दिया गया।