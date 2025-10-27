एंबुलेंस को बना दिया बुल’ऐंस’, गर्भवती को बैलगाड़ी पर ले जाने वाले वीडियो पर अखिलेश यादव का तंज

हमीरपुर : यूपी के हमीरपुर गांव में एंबुलेंस न पहुंच पाने के कारण एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से अस्ताल ले जाया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीति शुरू हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह वीडियो X पर शेयर कर यूपी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एंबुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने लिखा, 'भाजपा के कुशासन ने एंबुलेंस को 'बुल'ऐंस बना दिया है। उप्र में एंबुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी।