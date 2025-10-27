एंबुलेंस को बना दिया बुल’ऐंस’, गर्भवती को बैलगाड़ी पर ले जाने वाले वीडियो पर अखिलेश यादव का तंज

बैलगाड़ी से गर्भवती को ले जाते हुए, PC- X
हमीरपुर : यूपी के हमीरपुर गांव में एंबुलेंस न पहुंच पाने के कारण एक गर्भवती महिला को बैलगाड़ी से अस्ताल ले जाया गया, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर राजनीति शुरू हो गई। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यह वीडियो X पर शेयर कर यूपी सरकार पर तंज कसा। अखिलेश यादव ने यूपी सरकार पर एंबुलेंस को बैलगाड़ी में बदलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव ने लिखा, 'भाजपा के कुशासन ने एंबुलेंस को 'बुल'ऐंस बना दिया है। उप्र में एंबुलेंस की जगह बैलगाड़ी चलने लगी है। क्या ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बैलगाड़ी खींचेगी।
‘स्वास्थ्य मंत्री’ महोदय अगर नाम पट्टिका तक सीमित नहीं कर दिये गये हैं तो ‘समारोह’ में न सही, कम-से-कम बीमार लोगों की मुश्किलों में तो अपनी उपस्थिति दर्ज़ कराएं।
वायरल वीडियो हमीरपुर जिले के मौदहा प्रखंड के परसदवा डेरा गौ घाट छानी गांव में हुई, जहां रेशमा को प्रसव पीड़ा हुई थी । कीचड़ वाली ज़मीन की वजह से एम्बुलेंस फंस जाने के बाद, उसके 60 साल के ससुर कृष्ण कुमार केवट उसे बैलगाड़ी पर लगभग सात किलोमीटर दूर सिसोलोर स्वास्थ्य केंद्र ले गए। दलदली और ऊबड़-खाबड़ रास्ते से गुज़रने में लगभग तीन घंटे लगे।
डॉक्टरों ने परिवार को बताया कि प्रसव में अभी दो दिन बाकी हैं और शुरुआती इलाज के बाद उसे छुट्टी दे दी गयी। स्थानीय लोगों ने कहा कि इलाके के लगभग 500 लोगों को हर मानसून में ऐसी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है क्योंकि कच्ची सड़क कीचड़ भरे दलदल में बदल जाती है, जिससे वे आस-पास के शहरों से अलग हो जाते हैं।
