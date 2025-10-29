गर्भवती महिला ने ससुराल को कहा बॉय-बॉय, बोली- वहां रास्ता ही नहीं… फिर दर्द हुआ तो क्या करूंगी

मौदहा तहसील के परसदवा डेरा, गऊघाट, छानी, लेवा जैसे कई डेरे और मजरे घने बीहड़ों में बसे हैं। यहां हजारों परिवार रहते हैं, लेकिन पक्की सड़क जैसी बुनियादी सुविधा आज तक नसीब नहीं हुई। ये सभी ग्राम पंचायत भटुरी के अंतर्गत आते हैं, जहां बरसात के मौसम में रास्ते कीचड़ से भर जाते हैं और तहसील मुख्यालय से संपर्क कट जाता है। ग्रामीण महीनों तक अपने इलाकों में कैद हो जाते हैं। भटुरी में एक सरकारी प्राइमरी स्कूल तो है, जहां सैकड़ों बच्चों का दाखिला है, लेकिन घर से स्कूल तक का रास्ता दलदल भरा होने से बच्चे स्कूल जाने से कतराते हैं और घरों में ही बंद रहते हैं।