UP के हमीरपुर में सनसनी: खिड़की से दिखा शव, कमरे के भीतर महिला की हत्या

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के जरिया थाना क्षेत्र के बोखर गांव के रहने वाले नंदराम की 55 वर्षीय पत्नी ललिता बीती रात घर में अकेली थीं। उनके पति धार्मिक दर्शन के लिए चित्रकूट गए हुए थे। बेटा प्रयागराज में पढ़ाई करता है। बेटियों की शादी हो चुकी है। इसी दौरान किसी अज्ञात शख्स ने घर में घुसकर ललिता को बंधक बनाया और फिर उनकी निर्मम हत्या कर दी। सुबह जब बच्चों ने खिड़की से अंदर झांका तो ललिता का शव कमरे में पड़ा दिखाई दिया। दरवाजा बाहर से बंद था। महिला के दोनों हाथ पीछे की तरफ बंधे हुए थे। शव पेट के बल पड़ा था। ग्रामीणों का कहना है कि हमलावर ने पहले ललिता को बांधा और फिर गला दबाकर हत्या कर दी। गांव के लोग इस वारदात से सदमे में हैं। उनका कहना है कि ललिता को अकेलेपन का फायदा उठाकर निशाना बनाया गया। हत्यारे को घर की स्थितियों की पूरी जानकारी रही होगी। फिलहाल, इस घटना के पीछे की वजह को लेकर तरह-तरह की चर्चाएं हो रही हैं।