हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 9 घायल

Road Accident in Hanumangarh: पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को पल्लू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रावतसर भेज दिया गया, लेकिन उनके परिजन उन्हें हनुमानगढ़ और बीकानेर के अस्पतालों में ले गए।

हनुमानगढ़

Rakesh Mishra

Sep 28, 2025

हनुमानगढ़। राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले के पल्लू थाना क्षेत्र में मेगा हाईवे पर रविवार को दो कारों की टक्कर में एक महिला की मौत हो गई और नौ अन्य घायल हो गए। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पंजाब में फाजिल्का जिले के अबोहर से एक परिवार राजस्थान में धार्मिक स्थल सालासर जा रहा था।

महिला की मौके पर मौत

इस दौरान पल्लू के निकट विपरीत दिशा से आ रही कार से उनकी कार टकरा गई। आमने-सामने की टक्कर से इस कार में सुषमा रानी अरोड़ा (55) की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनका पुत्र विशाल, विशाल की पत्नी पल्लवी, पोता दिव्यांश और विशाल की सास नीटा घायल हो गए।

वहीं दूसरी कार में सवार हनुमानगढ़ जिले के संगरिया थाना क्षेत्र के गांव रासूवाला और श्रीगंगानगर जिले के सादुलशहर थाना क्षेत्र के गांव नूरपुरा के पांच व्यक्ति घायल हुए हैं। इनमें तीन घायलों की पहचान धर्मपाल, रवि और नरेश के रूप में हुई है, जो हनुमानगढ़ जिले के रासूवाला और नूरपुरा के निवासी हैं। शेष दो घायलों की पहचान की जा रही है।

कुछ की हालत गंभीर

पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को पल्लू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रावतसर भेज दिया गया, लेकिन उनके परिजन उन्हें हनुमानगढ़ और बीकानेर के अस्पतालों में ले गए। पुलिस ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया गया। मृतक सुषमा रानी का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।

28 Sept 2025 05:33 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 9 घायल

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

