हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा, 2 कारों की आमने-सामने की भिड़ंत, 1 महिला की मौत, 9 घायल

पुलिस सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची और घायलों को पल्लू के सरकारी अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद रावतसर भेज दिया गया, लेकिन उनके परिजन उन्हें हनुमानगढ़ और बीकानेर के अस्पतालों में ले गए। पुलिस ने बताया कि कुछ घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका इलाज जारी है। पुलिस ने दुर्घटना का मामला दर्ज कर लिया गया। मृतक सुषमा रानी का शव पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।