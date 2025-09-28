जन्म के कुछ घंटों बाद ही नवजात को झाड़ियों में फेंका, ग्रामीण को रोते हुए मिली

गांव के ही एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स के संयोजक महिपालसिंह लखाऊ को दी। महिपालसिंह ने बताया कि बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पता चला कि समय से पहले सातवें महीने में उसका जन्म हुआ है। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस नवजात की मां की तलाश में जुटी है।