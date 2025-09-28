जन्म के कुछ घंटों बाद ही नवजात को झाड़ियों में फेंका, ग्रामीण को रोते हुए मिली

एआई तस्वीर
राजस्थान में बीकानेर जिले के लूणकरणसर थाना क्षेत्र में कालवास गांव में एक नवजात बच्ची को जन्म के कुछ ही घंटों बाद झाड़ियों में लावारिस छोड़ दिया गया। बच्ची की रोने की आवाज सुनकर स्थानीय निवासियों ने उसे बचाया और सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स की मदद से अस्पताल पहुंचाया। पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है।
टाइगर फोर्स के कार्यकर्ताओं के अनुसार जन्म के कुछ देर बाद ही अज्ञात व्यक्ति द्वारा बच्ची को लूणकरणसर शहर से करीब दो किलोमीटर दूर कालवास गांव से होकर जाने वाले सम्पर्क मार्ग पर स्थित झाड़ियों में फेंक दिया गया। आज सुबह एक ग्रामीण को झाड़ियों से बच्ची के रोने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बच्ची को संभाला और गांववालों को सूचित किया।
गांव के ही एक व्यक्ति ने इसकी जानकारी सामाजिक संस्था टाइगर फोर्स के संयोजक महिपालसिंह लखाऊ को दी। महिपालसिंह ने बताया कि बच्ची को अस्पताल पहुंचाया गया जहां पता चला कि समय से पहले सातवें महीने में उसका जन्म हुआ है। इसके बाद उसे बेहतर इलाज के लिए बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस नवजात की मां की तलाश में जुटी है।
