Rajasthan Accident: मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, मां के सामने हुई मासूम की मौत, डंपर बना ‘काल’

कार्यवाहक थानाधिकारी आशिक मोहमद ने बताया कि बडूंदा निवासी बाइक सवार श्याम सिंह राजपूत, अपने मित्र शिवराज जाट उसकी पत्नी आशा एवं डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु के साथ बडूंदा से कोडक्या बालाजी दर्शनार्थ आ रहे थे। इसी दौरान जयस्थल गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक डंपर चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई।