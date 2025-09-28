Patrika LogoSwitch to English

बूंदी

Rajasthan Accident: मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, मां के सामने हुई मासूम की मौत, डंपर बना ‘काल’

घटना में आशा की गोद में बैठी उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु गिरकर डंपर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई।

less than 1 minute read

बूंदी

image

Rakesh Mishra

Sep 28, 2025

bundi accident

जयस्थल गांव में सड़क दुघर्टना के बाद मौके पर जमा भीड़। फोटो- पत्रिका

गेण्डोली। थानांतर्गत जयस्थल गांव में डंपर के कुचलने से एक मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बाइक चालक सहित मृत बालिका के माता पिता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कापरेन चिकित्सालय ले जाया गया।

डंपर ने पीछे से मारी टक्कर

कार्यवाहक थानाधिकारी आशिक मोहमद ने बताया कि बडूंदा निवासी बाइक सवार श्याम सिंह राजपूत, अपने मित्र शिवराज जाट उसकी पत्नी आशा एवं डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु के साथ बडूंदा से कोडक्या बालाजी दर्शनार्थ आ रहे थे। इसी दौरान जयस्थल गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक डंपर चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई।

पति-पत्नी घायल

घटना में आशा की गोद में बैठी उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु गिरकर डंपर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक सवार श्याम सिंह एवं शिवराज व उसकी पत्नी आशा घायल हो गए। सूचना मिलने पर सहायक उपनिरीक्षक कुरसेद खान एवं हेड कांस्टेबल सत्यनारायण गोचर मौके पर पहुंचे।

उन्होंने घायलों को लेकर कापरेन चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार करवाया। मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के उपरांत डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से डंपर जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।

एकलौती संतान थी

शिवराज के कई वर्षों से कोई संतान नहीं थी। मनौती पूरी होने पर उसे पहली बार बालाजी के दर्शनार्थ लेकर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सड़क दुघर्टना की बालिका की मौत हो गई।

बूंदी

बूंदी

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

तीन ट्रॉली कचरा निकालकर किया श्रमदान,फोटो प्रदर्शनी किया अवलोकन

तीन ट्रॉली कचरा निकालकर किया श्रमदान,फोटो प्रदर्शनी किया अवलोकन
बूंदी

सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का फूटा आक्रोश, लगाया जाम

सीतापुरा जवाहर नवोदय विद्यालय में छात्रों का फूटा आक्रोश, लगाया जाम
बूंदी

Bundi: तलाई में डूबी बेटी को बचाने के लिए पिता ने लगा दी छलांग, वो भी डूबने लगे तो बेटा कूदा, किशोरी की मौत, बालाजी मंदिर में करने गई थी दर्शन

बूंदी

स्कूलों में अब स्वदेशी सामान का ही होगा उपयोग

स्कूलों में अब स्वदेशी सामान का ही होगा उपयोग
बूंदी

देव जी का थाना का बाजार बंद, मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने किया जाम

देव जी का थाना का बाजार बंद, मुख्य मार्ग पर ग्रामीणों ने किया जाम
बूंदी
