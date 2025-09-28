Rajasthan Accident: मन्नत पूरी होने पर दर्शन के लिए जा रहा था परिवार, मां के सामने हुई मासूम की मौत, डंपर बना ‘काल’

जयस्थल गांव में सड़क दुघर्टना के बाद मौके पर जमा भीड़। फोटो- पत्रिका
गेण्डोली। थानांतर्गत जयस्थल गांव में डंपर के कुचलने से एक मासूम बालिका की दर्दनाक मौत हो गई, वहीं बाइक चालक सहित मृत बालिका के माता पिता घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए कापरेन चिकित्सालय ले जाया गया।
कार्यवाहक थानाधिकारी आशिक मोहमद ने बताया कि बडूंदा निवासी बाइक सवार श्याम सिंह राजपूत, अपने मित्र शिवराज जाट उसकी पत्नी आशा एवं डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु के साथ बडूंदा से कोडक्या बालाजी दर्शनार्थ आ रहे थे। इसी दौरान जयस्थल गांव में सड़क निर्माण कार्य में लगे एक डंपर चालक ने बाइक को पीछे से टक्कर मार दी गई।
घटना में आशा की गोद में बैठी उसकी डेढ़ वर्षीय पुत्री यदु गिरकर डंपर की चपेट में आ गई, जिससे उसकी मौत हो गई। वहीं बाइक सवार श्याम सिंह एवं शिवराज व उसकी पत्नी आशा घायल हो गए। सूचना मिलने पर सहायक उपनिरीक्षक कुरसेद खान एवं हेड कांस्टेबल सत्यनारायण गोचर मौके पर पहुंचे।
उन्होंने घायलों को लेकर कापरेन चिकित्सालय पहुंचाया, जहां घायलों का उपचार करवाया। मृतक बालिका के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। घटना के उपरांत डंपर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मौके से डंपर जब्त कर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी।
यह वीडियो भी देखें
शिवराज के कई वर्षों से कोई संतान नहीं थी। मनौती पूरी होने पर उसे पहली बार बालाजी के दर्शनार्थ लेकर आ रहे थे, लेकिन बीच रास्ते में सड़क दुघर्टना की बालिका की मौत हो गई।
