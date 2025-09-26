यूपी के मुख्यमंत्री ‘योगी आदित्यनाथ की हत्या’ के लिए पाकिस्तान से आया इरफान ! पूछताछ में बार-बार बदल रहा बयान

पुलिस को इरफान ने बताया कि वह गरीब परिवार से है। वह पांच भाई हैं। उसे पाकिस्तान में एक आतंकवादी संगठन से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हत्या के लिए 10 लाख रुपए मिले थे। वह हत्या करने के उद्देश्य से नेपाल के रास्ते चोरी-छिपे भारत में प्रवेश किया। नेपाल की सीमा पर उसने पाकिस्तान से सम्बंधित सभी दस्तावेज फेंक दिए। वह टैक्सी से बरेली होता हुआ लखनऊ गया था। वहां से सवाई माधोपुर आया। सवाई माधोपुर से वह मुम्बई जा रहा था। बाद में उसने अपना बयान बदल दिया और कहा कि वह भारत में रोजगार के लिए आया था।