राजस्थान में हुआ बड़ा स​ड़क हादसा, तीन की मौके पर ही दर्दनाक मौत, कई घायल

सड़क हादसे ( Jeep Bike Accident In Hanumangarh ) में तीन युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों युवक बडबिराना गांव से बाइक पर सवार होकर नोहर की तरफ आ रहे थे। जिनकी सामने से आ रही जीप से टक्कर हो गई। टक्कर ( Road Accident In Hanumangarh ) इतनी जबरदस्त थी कि जीप पलटकर सड़क से काफी दूर जा गिरी। वहीं तीनों युवकों मौके पर ही काल ( Three Killed In Accident ) के गाल में समा गए।