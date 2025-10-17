‘आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए माता-पिता और शिक्षक दोनों की निभाते भूमिका’

-पोषण अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली कार्मिक सम्मानित

हनुमानगढ़. राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आयोजित पोषण माह का जिला स्तरीय समापन न्यू सिविल लाइंस स्थित सामुदायिक भवन में संपन्न हुआ। मुख्य अतिथि जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव थे। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र बच्चों की तंदुरुस्ती और स्वस्थ भविष्य की आधारशिला रखते हैं। जिस प्रकार विद्यालय में शिक्षक की भूमिका होती है, उसी प्रकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए माता-पिता और शिक्षक दोनों की भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ता बच्चों को स्कूल पूर्व शिक्षा पैटर्न पर प्रशिक्षित करने में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। जिला कलक्टर ने कहा कि बच्चों का भविष्य एक पहेली की तरह होता है, यह ज्ञात नहीं होता कि वे आगे चलकर डॉक्टर, वैज्ञानिक या इंजीनियर बनेंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं को बच्चों को पौष्टिक भोजन देने, एनीमिया से बचाव और गर्भवती व धात्री महिलाओं की देखभाल के बारे में विशेष रूप से जागरूक करने के निर्देश दिए। साथ ही कुपोषित और अतिकुपोषित बच्चों की पहचान कर उनके उपचार व आवश्यक सेवाएं सुनिश्चित करने पर बल दिया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवनीत शर्मा ने कहा कि गर्भधारण से लेकर प्रसव उपरांत देखभाल तक स्वास्थ्य विभाग और बाल विकास विभाग की संयुक्त भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने पौष्टिक आहार, कम नमक व तेल के सेवन तथा टीकाकरण की नियमितता पर बल दिया। महिला एवं बाल विकास उपनिदेशक सुनीता शर्मा ने बताया कि पोषण माह के दौरान आंगनबाड़ी, सेक्टर और ब्लॉक स्तर पर विभिन्न गतिविधियां आयोजित की गईं। अभियान के तहत प्रारंभिक बाल्यावस्था एवं शिक्षा, वोकल फॉर लोकल, शिशु एवं बाल आहार, पुरुष भागीदारी और मोटापा नियंत्रण थीम पर कार्यक्रम हुए। कार्यकर्ताओं के बीच व्यंजन प्रतियोगिता का आयोजन भी हुआ, जिसका अवलोकन जिला कलक्टर और सीएमएचओ ने किया। अंत में पोषण अभियान के अंतर्गत उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिला पर्यवेक्षकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं ब्लॉक कॉर्डिनेटर्स को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए गए। कार्यक्रम का संचालन महिला पर्यवेक्षक दीपमाला द्वारा किया गया। इस अवसर पर मदनलाल सुखीजा, किरण शर्मा, अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।