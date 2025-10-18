Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग

हनुमानगढ़. भादरा में खाद वितरण के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ ने रोष जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा। किसान सभा ने इस घटना की न्यायिक जांच करवाने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की

2 min read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 18, 2025

भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग

भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग

हनुमानगढ़. भादरा में खाद वितरण के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ ने रोष जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा। किसान सभा ने इस घटना की न्यायिक जांच करवाने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि 10 अक्टूबर 2025 को भादरा में खाद वितरण केंद्र पर प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते अफरा-तफरी मच गई। टोकन वितरण का कार्य निजी व्यक्तियों को सौंपा गया, जिन्होंने अपने परिचितों को टोकन दिए जबकि आम किसान घंटों लाइनों में खड़े रहे। हालात बिगडऩे पर पुलिस ने अचानक किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान और महिलाएं घायल हो गईं। किसान सभा ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अमानवीय और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का प्रतीक है। किसान सभा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भादरा लाठीचार्ज प्रकरण की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। साथ ही किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डीएपी और यूरिया खाद बिना किसी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट (जैसे नैनो खाद) के उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि रबी की बुवाई के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, भादरा सहित पूरे जिले में खाद की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार खाद प्राप्त कर सकें। किसान सभा ने रावतसर में हुए पूर्व समझौते को लागू करने, और खाद-बीज की दुकानों पर गोदाम की क्षमता व भंडारण की जानकारी वाले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने की भी मांग रखी। किसान सभा नेता ओम स्वामी मक्कासर ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस गंभीर घटना को संज्ञान में लेकर किसानों को न्याय दिलाएं। ज्ञापन देने वालों में जगजीत सिंह जग्गी, विनोद वर्मा, पवन, प्रहलाद , लालचंद वर्मा, सुरेंद्र सोनी, भागमल व देवीलाल आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 Oct 2025 11:45 am

Published on:

18 Oct 2025 11:44 am

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या

हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या
हनुमानगढ़

राजस्थान में धनतेरस के दिन हैरान कर देने वाला मामला, फंदे से लटका मिला नायब तहसीलदार का शव

Rajasthan Police
हनुमानगढ़

भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में 24 मार्च तक का रेग्यूलेशन मंजूर, सादुलशहर विधायक ने उठाया नहरी पानी चोरी का मुद्दा

भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में 24 मार्च तक का रेग्यूलेशन मंजूर, सादुलशहर विधायक ने उठाया नहरी पानी चोरी का मुद्दा
हनुमानगढ़

आज टाउन के पंचायत समिति कार्यालय में कुछ देर बाद निकलेगी लॉटरी, जिला मुख्यालय पर 490 पटाखा दुकानों के लिए 753 ने किया आवेदन

जिला मुख्यालय पर 490 पटाखा दुकानों के लिए 753 ने किया आवेदन
हनुमानगढ़

‘आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बच्चों के लिए माता-पिता और शिक्षक दोनों की निभाते भूमिका’

राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत आयोजित पोषण माह का समापन
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.