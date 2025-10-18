भादरा में किसानों पर लाठीचार्ज की न्यायिक जांच की मांग
हनुमानगढ़. भादरा में खाद वितरण के दौरान किसानों पर हुए लाठीचार्ज को लेकर अखिल भारतीय किसान सभा हनुमानगढ़ ने रोष जताते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नाम ज्ञापन जिला कलक्टर हनुमानगढ़ को सौंपा। किसान सभा ने इस घटना की न्यायिक जांच करवाने, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई करने और किसानों को पर्याप्त मात्रा में डीएपी व यूरिया खाद उपलब्ध करवाने की मांग की। ज्ञापन में कहा गया कि 10 अक्टूबर 2025 को भादरा में खाद वितरण केंद्र पर प्रशासन की भारी लापरवाही के चलते अफरा-तफरी मच गई। टोकन वितरण का कार्य निजी व्यक्तियों को सौंपा गया, जिन्होंने अपने परिचितों को टोकन दिए जबकि आम किसान घंटों लाइनों में खड़े रहे। हालात बिगडऩे पर पुलिस ने अचानक किसानों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई किसान और महिलाएं घायल हो गईं। किसान सभा ने कहा कि यह कार्रवाई पूरी तरह अमानवीय और प्रशासनिक असंवेदनशीलता का प्रतीक है। किसान सभा ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि भादरा लाठीचार्ज प्रकरण की न्यायिक जांच कर दोषी अधिकारियों व पुलिसकर्मियों को दंडित किया जाए। साथ ही किसानों को उनकी मांग के अनुरूप डीएपी और यूरिया खाद बिना किसी सप्लीमेंट्री प्रोडक्ट (जैसे नैनो खाद) के उपलब्ध कराई जाए, क्योंकि रबी की बुवाई के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। इसके अलावा, भादरा सहित पूरे जिले में खाद की उपलब्धता की जानकारी सार्वजनिक की जाए, ताकि किसान अपनी सुविधा के अनुसार खाद प्राप्त कर सकें। किसान सभा ने रावतसर में हुए पूर्व समझौते को लागू करने, और खाद-बीज की दुकानों पर गोदाम की क्षमता व भंडारण की जानकारी वाले बोर्ड अनिवार्य रूप से लगाने की भी मांग रखी। किसान सभा नेता ओम स्वामी मक्कासर ने मुख्यमंत्री से अपील की है कि वे इस गंभीर घटना को संज्ञान में लेकर किसानों को न्याय दिलाएं। ज्ञापन देने वालों में जगजीत सिंह जग्गी, विनोद वर्मा, पवन, प्रहलाद , लालचंद वर्मा, सुरेंद्र सोनी, भागमल व देवीलाल आदि मौजूद रहे।
