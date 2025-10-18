हनुमानगढ़ जिले में भादरा तहसील के नायब तहसीलदार ने की आत्महत्या

-हर एंगल से जांच करने में जुटी पुलिस की टीम

हनुमानगढ़. जिले की भादरा तहसील के नायब तहसीलदार नरेंद्र सहू पुत्र लाधुराम सहू ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची। हर एंगल से मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दिवाली से ठीक एक दिन पहले आत्महत्या करने की घटना को लेकर हर तरफ चर्चा रही। मौके पर मिले दस्तावेजों की जांच की जा रही है। सुसाइड की वजह क्या रही है, इसका पता जांच पूर्ण होने के बाद ही चलेगा। बताया जा रहा है कि जिले के भादरा तहसील में नायब तहसीलदार नरेंद्र सहू (30) ने अपने सरकारी आवास पर शुक्रवार और शनिवार मध्यरात्रि पंखे के हूक से लटक कर आत्महत्या कर ली। वह अविवाहित थे और चूरू जिले के गांव डाबड़ी के निवासी थे। घटना की सूचना शनिवार सुबह करीब नौ बजे एक स्टाफ के उनके आवास पर आने और अंदर से दरवाजा नहीं खोलने पर लगी। स्टाफ की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। अंदर नायब तहसीलदार का शव पंखे पर लटकता हुआ मिला। पुलिस ने परिजनों को सूचना दे दी है, उनके आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। आत्महत्या के कारणों का पता लगाया जा रहा है। कर्मचारियों के अनुसार शुक्रवार को नायब तहसीलदार ने सामान्य दिनों की तरह तहसील में ड्यूटी दी थी।