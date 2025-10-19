हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द मिलेंगे लोकपाल
-कुछ जिलों में सिंगल तो कुछ में डबल नामों का पैनल तैयार
-सभी अभ्यर्थियों के साक्षात्कार लेने के बाद अंतिम चयन सूची तैयार
हनुमानगढ़. राज्य के 19 जिलों की जिला परिषदों में लोकपाल का पद लंबे समय से रिक्त है। उक्त जिलों में लोकपाल की नियुक्ति को लेकर अब सरकार गंभीर नजर आ रही है। इसके तहत प्रत्येक जिलों के लिए दो-दो अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार कर ली गई है। इनमें से जल्द एक नाम चयनित कर सरकार इनको नियुक्ति देगी। इस तरह प्रदेश की 19 जिला परिषदों के लिए 38 आवेदकों की सूची तैयार की गई है। कुछ जिलों में सिंगल नाम का पैनल भी बनाया गया है। इसत तरह एक महीने के भीतर सभी तरह की प्रक्रिया पूर्ण करके नियुक्ति देने की बात अधिकारी कह रहे हैं। इससे पूर्व ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग ने आवेदकों के साक्षात्कार ले लिए हैं। राज्य स्तरीय चयन समिति की ओर से आवेदकों को कुछ दिन पहले साक्षात्कार के लिए बुलाया था। अब उक्त आवेदकों में एक का चयन करके उनको लोकपाल पद पर नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी चल रही है। हनुमानगढ़ जिले की बात करें तो यहां पर 15 जून 2024 को लोकपाल का पद रिक्त हो गया था। तब से यह पद खाली ही चल रहा है। नए लोकपाल की नियुक्ति को लेकर प्रथम बार मांगे गए आवेदन की कड़ी में हनुमानगढ़ जिले में 19 ओवदन आए थे। इनमें से 11 आवेदकों को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। परंतु किसी कारण से नियुक्ति प्रक्रिया रोककर नए सिरे से आवेदन मांगे गए। इसमें आवेदकों की संख्या करीब दोगुनी हो गई। अब इनमें से दो का चयन करके इनसे साक्षात्कार आदि लेने की प्रक्रिया पूर्ण करके एक अभ्यर्थी को नियुक्ति देने की प्रक्रिया पूर्ण करने की तैयारी अंतिम चरण में है। मनरेगा योजना में चल रहे कार्य की मॉनिटरिंग का प्रमुख कार्य लोकपाल को दिया गया है। इसकी एवज में करीब 45 हजार रुपए मासिक मानदेय दिया जाता है।
हनुमानगढ़ से इनको बुलाया
राज्य स्तरीय चयन समिति की ओर से 19 अगस्त 2025 को साक्षात्कार के आधार पर 19 जिलों में लोकपाल लगाने को लेकर 38 अभ्यर्थियों की सूची तैयार की गई है। इसमें हनुमानगढ़ जिले में दीपक कुमार खाती तथा रामफूल गुर्जर के नाम शामिल हैं। श्रीगंगानगर में शिवनारायण तथा श्यामलाल कुक्कड़ के नाम शामिल हैं। चूरू में मोहम्मद शाकिर, रविंद्र कुमार भोजक, जयपुर में प्रहलाद स्वामी, राकेश महर्षि, झालावाड़ में शशि अग्रवाल, प्रमोद कुमार, जोधपुर में रेखा वैष्णव, सुरेंद्र सिंह राजपुरोहित, बूंदी में दीपक मीणा, बारां में अवधेश कुमार, नागौर में पवन कुमार, मोहम्मद साजिद, धौलपुर में राकेश गट्टानी, अमित तिवारी, कोटा में जगदीश शर्मा, रघुवीर शर्मा, प्रतापगढ़ में रामचंद्र, जालौर में नैन सिंह, चितौडगढ़़ में अभिषेक सोनी, डॉ. लीना भट्टाचार्य, दौसा में शंभुदयाल, कमलकांत शर्मा, सिरोही में रामबाबु शर्मा, दीपक कुमार कलवी, पाली में परवत सिंह, मुकेश भाट, सवाईमाधोपुर में आशा शर्मा, द्वारका प्रसाद तथा उदयपुर में श्यामलाल पुरोहित का नाम पैनल में शामिल किया गया है। जहां डबल नामों का पैनल है, उनमें से एक अभ्यर्थी का चयन होना है।
जिला परिषद सीईओ यह बोले
लोकपाल का पद अभी जिला परिषद में रिक्त चल रहा है। नियुक्ति का कार्य मुख्यालय स्तर से होना है। उच्च स्तर से आदेश जारी होने के बाद ही आगे कुछ कहा जा सकता है।
-ओपी बिश्नोई, सीईओ, जिला परिषद हनुमानगढ़
