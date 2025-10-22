Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान

हनुमानगढ़. भाखड़ा परियोजना की प्रमुख दो नहरें करणी सिंह तथा सादुलब्रांच नहरों की स्थिति अब काफी दयनीय हो गई। स्थिति यह है कि तय डिजाइन के अनुसार इसमें पानी चलाना संभव नहीं हो रहा।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 22, 2025

साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान

साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान

-भाखड़ा परियोजना की करणी सिंह व सार्दुल ब्रांच नहर के हालात खराब
हनुमानगढ़. भाखड़ा परियोजना की प्रमुख दो नहरें करणी सिंह तथा सादुलब्रांच नहरों की स्थिति अब काफी दयनीय हो गई। स्थिति यह है कि तय डिजाइन के अनुसार इसमें पानी चलाना संभव नहीं हो रहा। राजस्थान सरकार इन नहरों के पुननिर्माण को लेकर गंभीर नहीं हो रही है। जर्जर नहर की स्थिति सुधारने की मांग को लेकर किसानों ने आगे मुख्य अभियंता से मिलने का निर्णय लिया है। किसान नेता ओम जांगू के अनुसार भाखड़ा की इन दोनों नहरों को बने करीब 69 वर्ष बीत गए हैं। इसलिए कुछ जगह से लाइनिंग क्षतिग्रस्त हो गई है। जांगू ने बताया कि सादुल ब्रांच में पानी घटाकर 1100 क्यूसेक कर दिया गया है। इस नहर में क्षमता के अनुसार पानी चलाने में दिक्कतें आ रही है। आरडी 36 पर बने हेड रेगुलेटर भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। नहरों में पूरा पानी नहीं चलने से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। स्थिति में सुधार के लिए अब मुख्य अभियंता सिंचाई हनुमानगढ़ कार्यालय के आगे 28 अक्टूबर को किसानों, नहर अध्यक्षों व जनप्रतिनिधियों की संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में नहर की रीलाइनिंग के लिए डीपीआर बनाने का मुद्दा अहम रहेगा। किसान नेताओं की मांग है कि राजस्थान सरकार नहर की रीलाइनिंग के लिए तत्काल बजट जारी कर आगामी 26 मार्च से होने वाली बंदी में काम शुरू करवाए। ताकि नहरों में क्षमता के अनुसार पानी चलाया जा सके।

इतनी है क्षमता
भाखड़ा परियोजना की बात करें तो दोनों प्रमुख नहरों की क्षमता करीब 1700 क्यूसेक पानी चलाने की है। लेकिन वर्तमान में इनमें 1200 से 1400 क्यूसेक पानी ही चलाया जा रहा है। इसमें भी दोनों प्रमुख नहरों में पानी क्षमता के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है। जानकारी के अनुसार प्रोजेक्ट के अनुसार तय डिजाइन की मानें तो सादुल ब्रांच नहर की क्षमता 1245 तथा करणी सिंह ब्रांच की क्षमता 469 क्यूसेक है।

संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण
भाखड़ा रेग्यूलेशन कमेटी की बैठक में नहरों के दोबारा निर्माण का मुद्दा जोर-शोर से उठा था। इसके बाद अधिकारियों व किसान प्रतिनिधियों की संयुक्त टीम ने नहर क्षेत्र का निरीक्षण कर लिया है। अब देखना यह है कि संयुक्त टीम की ओर से लिए गए निर्णय की पालना में सरकार कब तक बजट जारी करके नहरों के पुननिर्माण प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाती है।

जरूरत कर रहे महसूस
भाखड़ा नहर को बने करीब 69 वर्ष हो गए हैं। पुननिर्माण की जरूरत महसूस की जा रही है। किसान संगठन भी इस मांग को लेकर ज्ञापन दे चुके हैं। सक्षम स्तर पर चर्चा के बाद सरकार को प्रस्ताव भिजवाएंगे।
-रामाकिशन, अधीक्षण अभियंता, जल संसाधन विभाग हनुमानगढ़

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

22 Oct 2025 08:12 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

fire
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में ‘लक्ष्मी कृपा’ अटकने से किन्नू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में, किसानों में मायूसी

Hanumangarh Kinnow Excellence Center Project
हनुमानगढ़

श्रीगंगानगर के ब्रह्माणी मंदिर में बड़ी चोरी, दिवाली की रात चोर ले उड़े 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां

Jaisalmer News
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द मिलेंगे लोकपाल

हनुमानगढ़ सहित प्रदेश की 19 जिला परिषदों में इंतजार की घड़ी खत्म, जल्द मिलेंगे लोकपाल
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में बिस्तर पर आग लगने से वृद्ध की दर्दनाक मौत, पी रहा था बीड़ी

हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.