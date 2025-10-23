Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

किसानों ने बंद किए मंडी के दरवाजे, जताया रोष

हनुमानगढ़. जंक्शन की धान मंडी में गुरुवार को किसानों ने घान की खरीद प्रक्रिया में हो रही गड़बडिय़ों के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने धान मंडी के सभी दरवाजे बंद कर दिए और प्रवेश मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी।

2 min read

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Oct 23, 2025

किसानों ने बंद किए मंडी के दरवाजे, जताया रोष

किसानों ने बंद किए मंडी के दरवाजे, जताया रोष

हनुमानगढ़. जंक्शन की धान मंडी में गुरुवार को किसानों ने घान की खरीद प्रक्रिया में हो रही गड़बडिय़ों के विरोध में प्रदर्शन किया। आक्रोशित किसानों ने धान मंडी के सभी दरवाजे बंद कर दिए और प्रवेश मार्ग पर ट्रैक्टर-ट्रॉलियां लगाकर पूरी तरह नाकेबंदी कर दी। किसानों का आरोप था कि मंडी में कुछ ही सेलरों की मनमानी चल रही है। जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा है। स्थिति को देखते हुए मंडी समिति, कृषि विभाग और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और किसान प्रतिनिधियों से वार्ता की। किसानों और प्रशासन के बीच हुई वार्ता में एसडीएम, कृषि अधिकारी व मंडी समिति सचिव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। वार्ता के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इसमें तय हुआ कि अब से धान की बोली सुबह साढ़े दस बजे शुरू होकर दोपहर दो बजे तक चलेगी। अंतिम ट्रॉली तक बोली प्रक्रिया जारी रहेगी। बोली प्रक्रिया में अब मिनिमम एक रुपए की बोली नहीं चलेगी। इसके स्थान पर कम से कम पांच रुपए बढ़ाकर बोली लगाने पर सहमति बनी। किसी भी किसान के साथ अन्याय न हो इसके लिए मंडी समिति की ओर से टोकन व्यवस्था लागू की गई है। किसान को मंडी समिति से टोकन प्राप्त करने के बाद ही धान बेचना होगा और खरीद प्रक्रिया मंडी परिसर से ही संपन्न होगी। सीधी खरीद पर पूर्णत: रोक लगाई गई है। किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन के समक्ष यह भी मांग रखी कि मंडी में सेलरों की संख्या सीमित होने के कारण प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई है। जिससे किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल रहा। वर्तमान में केवल चार सेलर ही सक्रिय हैं, जो अपनी मनमर्जी से बोली को नियंत्रित कर रहे हैं। एसडीएम ने आश्वासन दिया कि प्रशासन और मंडी समिति की निगाह अब हर बोली प्रक्रिया पर रहेगी। उन्होंने कहा कि धान खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह कानून सम्मत होगी। किसी भी किसान को नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। किसानों को उनका पूरा हक दिलाने के लिए प्रशासन तत्पर है। पूर्व नगर पालिका सभापति सुमित रणवा, पदम जैन, किसान नेता अवतार सिंह, रघुवीर वर्मा, लखबीर सिंह, बलदेव सिंह, वेद मक्कासर, रेशम मानुका, रायसाहब मल्लडख़ेड़ा आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे। कृषि विपणन विभाग के उप निदेशक डीएल कालवा ने बताया कि किसानों की मांग पर सहमति बन गई है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Oct 2025 09:15 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / किसानों ने बंद किए मंडी के दरवाजे, जताया रोष

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh Crime: दिवाली की रात ब्राह्मणी मंदिर में बड़ी चोरी, पुलिस के हाथ खाली, थाना घेराव की चेतावनी

Brahmani temple in Hanumangarh
हनुमानगढ़

साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान

साठ बरस पहले बनी नहरें हुई जर्जर, नुकसान उठा रहे किसान
हनुमानगढ़

Rajasthan: कैन लीक होने से नालियों में फैला पेट्रोल, पटाखों की चिंगारी से भड़की आग की लपटें, मच गई अफरा-तफरी

fire
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में ‘लक्ष्मी कृपा’ अटकने से किन्नू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में, किसानों में मायूसी

Hanumangarh Kinnow Excellence Center Project
हनुमानगढ़

श्रीगंगानगर के ब्रह्माणी मंदिर में बड़ी चोरी, दिवाली की रात चोर ले उड़े 10 किलो चांदी के आभूषण और मूर्तियां

Jaisalmer News
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.