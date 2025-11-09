Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम बोले, बिहार में महिला वोटर टर्नओवर बढऩे से भाजपा को होगा फायदा

हनुमानगढ़. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। वह करीब ग्यारह बजे यहां पहुंचे। इसके बाद विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Purushotam Jha

Nov 09, 2025

हनुमानढ़: प्रेसवार्ता को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व मौजूद अन्य।

हनुमानढ़: प्रेसवार्ता को संबोधित करते केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल व मौजूद अन्य।

हनुमानगढ़. केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल रविवार को हनुमानगढ़ दौरे पर रहे। वह करीब ग्यारह बजे यहां पहुंचे। इसके बाद विभिन्न आयोजनों में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया से बातचीत में केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल ने कहा कि बिहार में भाजपा गठबंधन की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बिहार में लालू के जंगलराज को लोग देख चुके हैं। वहां सुशासन के नाम पर हमने चुनाव लड़ा है। जनता का खूब समर्थन मिलने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में महिलाओं का रुझान भी भाजपा के प्रति काफी अच्छा रहा है। महिला वोटर का टर्न ओवर बढऩे से भाजपा को लाभ मिलेगा। इससे बिहार में भाजपा गठबंधन सरकार और मजबूती से उभरेगी। मंत्री ने कहा कि एमएसपी पर फसलों की खरीद को लेकर सरकार खूब काम कर रही है।
पहले से अधिक खरीद हो रही है। जिन फसलों की खरीद स्थानीय स्तर पर नहीं हो पा रही है, उसका फीडबैक लेकर तत्काल किसानों को राहत दिलाने का प्रयास करेंगे। गंगकैनाल नहर परियोजना के बारे में मंत्री मेघवाल ने कहा कि यदि यह परियोजना नहीं होती तो राजस्थान का यह खुशहाल क्षेत्र डेजर्ट ही रहता। इस परियोजना के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार कई आयोजन करेगी। इसमें चार बड़े कार्यक्रम बीकानेर संभाग में करवाए जाएंगे। पांच दिसम्बर से कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होगी।
इसे लेकर तीनों जिलों में अलग-अलग बैठक करके सिंचाई, कृषि व व्यापारिक क्षेत्र में योगदान देने वाले 100 लोगों को चिन्ह्ति करके उन्हें सम्मानित करने का कार्यक्रम भी रहेगा। हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर में कृषि व सिंचाई, चूरू में इकॉलॉजी डवलपमेंट व बीकानेर में औद्योगिक विकास में योगदान वाले लोगों पर फोकस रहेगा। पूर्व पार्षद गौरव जैन, भाजपा नेता कैलाश मेघवाल आदि प्रेसवार्ता में मौजूद रहे।
इस दौरान जंक्शन के सैक्टर नौ में पूर्व पार्षद गौरव जैन की अगुवाई में केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुनराम मेघवाल का विभिन्न संगठनों की ओर से स्वागत किया गया। भाजपा नेता हनीश ग्रोवर, गौरव जैन, संजय शर्मा, व्यापारी नेता प्यारेलाल बंसल, निवर्तमान पार्षद तरुण विजय, अर्चित अग्रवाल, अग्रवाल समाज के सुभाष बंसल, डॉ. संतोष राजपुरोहित, करणवीर चौधरी, एडवोकेट जोधा सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, नितिन जैन, दीपक तलवाडिय़ा, संजू छाबड़ा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग भारत सरकार के सदस्य विजेंद्र पाल सिंह, इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के जयपाल जैन, डॉ. पुनीत जैन, हरीश दफ्तरी, आदि मौजूद रहे। इससे पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम मेघवाल निर्धारित यात्रा कार्यक्रम के तहत हनुमानगढ़ में डबलीराठान के नजदीक स्थित एसकेडी विश्वविद्यालय में आयोजित गुरुमत समागम में पहुंचे। यहां गुरु ग्रंथ साहिब के आगे मत्था टेका। सिख इतिहास को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया।
केंद्रीय मंत्री मेघवाल ने कार्यक्रम में गुरुवाणी के बोल भी पढ़े। उन्होंने कहा कि गुरुनानक देव मानवता का संदेश लेकर धरती पर आए थे। अच्छा पद मिलने पर घमंड की बजाय व्यक्ति को विनम्र होना चाहिए। गुरुगोविंद सिंह चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख बाबुलाल जुनेजा, दिनेदश जुनेजा, देवेंद्र अग्रवाल, पूर्व मंत्री डॉ. रामप्रताप, सुरेंद्र पाल सिंह टीटी, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद डेलू, पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, देवेंद्र पारीक, श्रीगंगानगर-हनुमानगढ़ लोकसभा क्षेत्र में भाजपा प्रत्याशी प्रियंका बैलान, गुलाब सींवर, नगर परिषद के निवर्तमान सभापति सुमित रिणवा, निवर्तमान पार्षद तरुण विजय आदि मौजूद रहे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

09 Nov 2025 05:38 pm

Published on:

09 Nov 2025 05:37 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / केंद्रीय मंत्री अर्जुनराम बोले, बिहार में महिला वोटर टर्नओवर बढऩे से भाजपा को होगा फायदा

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Good News : राजस्थान के इस जिले में 15 करोड़ रुपए से बनेगा भव्य जाट भवन

Good News Rajasthan this district Rawatsar cost of Rs 15 crore built grand Jat Bhawan
हनुमानगढ़

वोट की फसल से मतलब, खेती-किसानी से नहीं

हनुमानगढ़: मंडी में लगी मूंग की ढेरी।
हनुमानगढ़

पत्रिका में खबर छपने के बाद अफसरों की आंखें खुली, खतरनाक गड्ढ़ों पर पेचवर्क का काम शुरू

हनुमानगढ़: जिला मुख्यालय पर सडक़ों पर बने गड्ढें पर बुधवार को पेचवर्क करती टीम।
हनुमानगढ़

दान की रकम से बने पुलिस कंट्रोल रूम के नए भवन का लोकार्पण, एंटी गैंग्सेटर टॉस्क फोर्स का यहीं से होगा संचालन

हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर बुधवार को कंट्रोल रूम के नव निर्मित भवन का लोकार्पण करते पुलिस अधिकारी व मौजूद दानदाता।
हनुमानगढ़

इतने गड्ढ़े कि वाहन चालक रास्ता बदलने को मजबूर, असुरक्षित सडक़ों पर चलना सबकी मजबूरी

हनुमानगढ़ में जंक्शन के सिविल लाइन की सडक़ पर बना गड्ढ़ा।
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.