15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

School Holiday: शीतलहर का प्रकोप जारी, राजस्थान के इस जिले में दो दिन बढ़ी स्कूलों की छुट्टी

Hanumangarh Weather Update: हनुमानगढ़ जिले में शीतलहर का प्रकोप गुरुवार को भी जारी रहा। करीब एक पखवाड़े से जिला कोहरे की गिरफ्त में है।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

kamlesh sharma

Jan 15, 2026

school-Holiday
Play video

Image: Patrika

हनुमानगढ़। जिले में शीतलहर का प्रकोप गुरुवार को भी जारी रहा। करीब एक पखवाड़े से जिला कोहरे की गिरफ्त में है। दिन में कुछ घंटे के लिए धूप खिलती जरूर है लेकिन सुबह और शाम के समय ठिठुरन बरकरार रहती है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गुरुवार सुबह घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। दोपहर में खिली धूप ने सर्दी से राहत दिलाई।

इस बीच शीतलहर जारी रहने के कारण जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में नर्सरी से पांच तक की कक्षाओं में 16 व 17 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं पूर्ववत संचालित रहेगी। विद्यालय स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।

इससे पहले गत पखवाड़े कलक्टर ने आदेश जारी करके शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया था। इसके बाद जब स्कूल लगने लगे तो अभिभावक अवकाश अवधि बढ़ाने की मांग करने लगे थे। खराब मौसम के चलते अब दोबारा कलक्टर ने अवकाश अवधि बढ़ाने का निर्देश जारी किया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

15 Jan 2026 08:55 pm

Published on:

15 Jan 2026 08:48 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / School Holiday: शीतलहर का प्रकोप जारी, राजस्थान के इस जिले में दो दिन बढ़ी स्कूलों की छुट्टी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़ में फिरौती गैंग का नेटवर्क उजागर, रोहित गोदारा गैंग को हथियार सप्लाई करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

Hanumangarh Police Arrest Three accused for Supplying Illegal Arms
हनुमानगढ़

Rajasthan Crime: पानी की पाइप को लेकर विवाद, बीच-बचाव करने आए शख्स की बेरहमी से हत्या

hanumangadh crime
हनुमानगढ़

प्रमुख शासन सचिव ने अनाज मंडी का निरीक्षण कर जांची व्यवस्थाएं...

हनुमागनढ़ में बैठक लेते खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के प्रमुख शासन सचिव अंबरीश कुमार और मौजूद अधिकारी व व्यापारी।
हनुमानगढ़

अलमारी की चाबी सौंपी...

हनुमानगढ़. मटोरियांवाली ढाणी में चाबी सौंपता परिवार।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ मेडिकल कॉलेज के MBBS स्टूडेंट्स ने की आत्महत्या, कोटपूतली का था निवासी, खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसी पुलिस

Hanumangarh Government Medical College MBBS Students Die by Suicide
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.