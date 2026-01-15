School Holiday: शीतलहर का प्रकोप जारी, राजस्थान के इस जिले में दो दिन बढ़ी स्कूलों की छुट्टी

Image: Patrika
हनुमानगढ़। जिले में शीतलहर का प्रकोप गुरुवार को भी जारी रहा। करीब एक पखवाड़े से जिला कोहरे की गिरफ्त में है। दिन में कुछ घंटे के लिए धूप खिलती जरूर है लेकिन सुबह और शाम के समय ठिठुरन बरकरार रहती है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गुरुवार सुबह घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। दोपहर में खिली धूप ने सर्दी से राहत दिलाई।
इस बीच शीतलहर जारी रहने के कारण जिला कलक्टर डॉ. खुशाल यादव ने जिले के समस्त राजकीय एवं गैर राजकीय विद्यालयों में नर्सरी से पांच तक की कक्षाओं में 16 व 17 जनवरी तक अवकाश बढ़ा दिया है। यह अवकाश केवल छात्र-छात्राओं के लिए लागू रहेगा। कक्षा 6 से 12 तक की कक्षाएं पूर्ववत संचालित रहेगी। विद्यालय स्टाफ भी विभागीय नियमानुसार विद्यालयों में उपस्थित रहकर कार्य करेंगे।
इससे पहले गत पखवाड़े कलक्टर ने आदेश जारी करके शीतकालीन अवकाश घोषित कर दिया था। इसके बाद जब स्कूल लगने लगे तो अभिभावक अवकाश अवधि बढ़ाने की मांग करने लगे थे। खराब मौसम के चलते अब दोबारा कलक्टर ने अवकाश अवधि बढ़ाने का निर्देश जारी किया है।
