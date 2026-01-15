School Holiday: शीतलहर का प्रकोप जारी, राजस्थान के इस जिले में दो दिन बढ़ी स्कूलों की छुट्टी

हनुमानगढ़। जिले में शीतलहर का प्रकोप गुरुवार को भी जारी रहा। करीब एक पखवाड़े से जिला कोहरे की गिरफ्त में है। दिन में कुछ घंटे के लिए धूप खिलती जरूर है लेकिन सुबह और शाम के समय ठिठुरन बरकरार रहती है। इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। गुरुवार सुबह घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को परेशानी हुई। दोपहर में खिली धूप ने सर्दी से राहत दिलाई।