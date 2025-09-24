Hanumangarh Crime: घर में घुसकर दिनदहाड़े 3.5 लाख की चोरी, ग्रामीणों ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन

पुलिस के अनुसार दौलतपुरा के वार्ड 11 निवासी कृष्णा देवी (62) पत्नी सतपाल अरोड़ा ने मामला दर्ज करवाया कि मंगलवार सुबह करीब साढे 11 बजे उसके पति घर में बनी दुकान में बैठे थे तथा वह पड़ोस में किसी काम से गई थी। तभी उसके घर के पीछे के मकान में रहने वाला सुभाष पुत्र महेन्द्र नायक व दो-तीन अन्य दीवार कूदकर घर में घुस गए थे। इस दौरान कमरे की आलमारी में रखे साढ़े तीन लाख रूपए चोरी कर ले गए।