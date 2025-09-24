Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

Hanumangarh Crime: घर में घुसकर दिनदहाड़े 3.5 लाख की चोरी, ग्रामीणों ने पुलिस थाने के बाहर किया प्रदर्शन

टिब्बी थाना क्षेत्र के गांव दौलतपुरा में मंगलवार सुबह एक घर में घुसकर चोर साढ़े तीन लाख रूपए चोरी कर ले गए। दिन दहाड़े हुई चोरी की इस वारदात पर ग्रामीणों ने बुधवार को टिब्बी थाने पहुंचकर रोष जताया।

हनुमानगढ़

Kamal Mishra

Sep 24, 2025

tibbi protest
टिब्बी पुलिस थाने के सामने प्रदर्शन (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। टिब्बी क्षेत्र के गांव दौलतपुरा में मंगलवार सुबह एक घर में घुसकर चोर साढ़े तीन लाख रूपए चोरी कर ले गए। दिन दहाड़े हुई चोरी की इस वारदात पर ग्रामीणों ने बुधवार को टिब्बी थाने पहुंचकर रोष जताया, साथ ही थानाधिकारी को ज्ञापन दिया। वहीं दिन दहाड़े हुई लाखों की चोरी के मामले में पुलिस ने एक नामजद सहित दो-तीन अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

पुलिस के अनुसार दौलतपुरा के वार्ड 11 निवासी कृष्णा देवी (62) पत्नी सतपाल अरोड़ा ने मामला दर्ज करवाया कि मंगलवार सुबह करीब साढे 11 बजे उसके पति घर में बनी दुकान में बैठे थे तथा वह पड़ोस में किसी काम से गई थी। तभी उसके घर के पीछे के मकान में रहने वाला सुभाष पुत्र महेन्द्र नायक व दो-तीन अन्य दीवार कूदकर घर में घुस गए थे। इस दौरान कमरे की आलमारी में रखे साढ़े तीन लाख रूपए चोरी कर ले गए।

इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा

आरोपियों को चोरी कर जाते हुए पड़ोसी युवक ने देख लिया तथा इसकी जानकारी उन्हें दी, तो उन्होंने आलमारी देखी तो उसमें रखे साढ़े तीन लाख रूपए गायब मिले। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 305 (ए), 331 (3), 3(5) के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है।

रोष जताकर सौंपा ज्ञापन

मंगलवार को दिन दहाड़े साढ़े तीन लाख रूपए की चोरी की वारदात के बाद बुधवार को दौलतपुरा के ग्रामीण टिब्बी थाने पहुंचे तथा घटना पर रोष जताते हुए कुछ समय के लिए धरना-प्रदर्शन किया। इस दौरान ग्रामीणों ने थानाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया है कि गांव में नशाखोरी बढ़ रही है जिसके कारण आपराधिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। थानाधिकारी हंसराज लूणा के अनुसार चोरी की वारदात के एक आरोपी को राउंडअप कर पूछताछ शुरू की गई है।

