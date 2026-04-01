राजस्थान: पाकिस्तानी आतंकी के संपर्क में था युवक, अवैध पिस्टल के साथ हुआ गिरफ्तार, देशद्रोह का मामला दर्ज

हनुमानगढ़ सहित कई शहरों को दहलाने की साजिश रचने वाले आतंकी शहजाद भट्टी की ओर से हनुमानगढ़ सहित कुछ जगहों पर स्लीपर सैल बनाने की बात पुलिस जांच में सामने आने के बाद से डीएसपी करण सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम सुराग लगाने में जुटी हुई है। टाउन पुलिस ने शहजाद भट्टी से सोशल मीडिया के जरिए संपर्क करने और हथियारों की फोटो भेज जरूरी काम होने की बात कहने के आरोप में 25 मार्च को हनुमानगढ़ के गांव किशनपुरा दिखनादा निवासी जसवंत कुमार उर्फ सोनू पुत्र बीरबलराम कुम्हार को गिरफ्तार किया था। उसने शहजाद भट्टी से उसके इंस्टाग्राम आईडी पर दो बार संपर्क किया। अपराधिक प्रवृत्ति के जसवंत ने आतंकी की हथियारों के साथ फोटो को भी सोशल मीडिया पर शेयर किया था।