हनुमानगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना; महिला ने दो बच्चों सहित लगाई फांसी, मां-बेटी की मौत, बेटा बचा

बुधवार सुबह करीब 10 बजे संदीप गाय बेचने के लिए रावतसर के पशु मेले में गया हुआ था। घर पर उसकी पत्नी और दोनों बच्चे मौजूद थे। शाम करीब ढाई से चार बजे के बीच सुमन ने अपने दोनों बच्चों के साथ मकान की दूसरी मंजिल पर बने टीन शेड में रस्सी का फंदा लगा लिया। इस दौरान सुमन और उसकी बेटी रितिका की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि बेटे जितेश का फंदा खुल गया और वह नीचे कमरे में आकर अचेत हो गया। जिसको ग्रामीणों व पुलिस ने एम्बुलेंस के माध्यम से पल्लू व रावतसर में ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए राजकीय जिला अस्पताल में पहुंचाया।