6 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Hanumangarh: सिस्टम पर सवाल; बड़े साहब दिला सकते हैं हथियार, लेकिन सुधार नहीं सकते ‘आधार’, लोग दिल्ली तक चक्करघिन्नी

Aadhaar Card Correction Issue: हनुमानगढ़: देश में पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज माने जाने वाले आधार कार्ड में गलती सुधारना आमजन के लिए मुश्किल जाता है। नाम, जन्मतिथि या लिंग में त्रुटि ठीक करवाने के लिए लोगों को जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Anand Prakash Yadav

image

पुरुषोत्तम झा

Apr 05, 2026

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ

Aadhaar Card Correction Issue: हनुमानगढ़: देश में पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज माने जाने वाले आधार कार्ड में गलती सुधारना आमजन के लिए मुश्किल जाता है। नाम, जन्मतिथि या लिंग में त्रुटि ठीक करवाने के लिए लोगों को जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही। दूसरी ओर जिला स्तर पर अफसरों को हथियार लाइसेंस जारी करने जैसे अधिकार प्राप्त है, लेकिन आधार में तय सीमा पार होने के बाद संशोधन की कोई शक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं है।

जानकारी के अनुसार आधार कार्ड बनने के शुरुआती दौर में जल्दबाजी में बड़ी संख्या में कार्ड तैयार किए गए जिनमें नाम, जन्मतिथि और लिंग तक में गलतियां रह गईं। अब इन खामियों को दुरुस्त कराना लोगों के लिए बड़ी चुनौती बन गया है।
कई लोग सुधार के लिए गई दिल्ली स्थित यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथोरिटी ऑफ इंडिया कार्यालय तथा जा चुके हैं, लेकिन वहां भी समाधान नहीं होगा।

दो बार जाकर आया दिल्ली, नहीं हुआ काम

हनुमानगढ़ जंक्शन नई खुंजा निवासी अमरजीत शर्मा ने बताया कि मेरे पुत्र के आधार कार्ड में जन्मतिथि को ठीक करवाने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहा हूं। स्थानीय स्तर पर एक बार दुरस्त करवा लिया था। बाद में फिर स्कूल में लगे शिविर में उसका आधार कार्ड गलत बना दिया गया। इसे दुरुस्त करवाने के लिए में दिल्ली भी जा चुका हूं। कुछ दिन पहले फिर दिल्ली जाकर ऑफलाइन आवेदन करवाया है। परंतु आधार कार्ड में जन्मतिथि अब तक दुरुस्त नहीं हो पाई है।

पुराने पहचान पत्र भी अनिवार्य

आधार संशोधन के लिए गजट नोटिफिकेशन के साथ पुराने पहचान पत्र भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। पहले इन संशोधनों की कई सीमा तय नहीं थी। कानून विशेषज्ञों के अनुसार जिला कलक्टर को प्रशासनिक अधिकार प्राप्त हैं, तो आपात स्थिति में आधार संशोधन की शक्ति भी उन्हें दी जानी चाहिए, ताकि आमजन को सात मिल सके।

भेजा है प्रस्ताव

इधर जिले में पिछले सात-आठ महीनों से अधिकांश आधार केंद्र बंद होने से समस्या और बढ़ गई है। हालाकि करीब 50 नए केंद्र खोलने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया है, जिसने भविष्य में लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है।

नियम की पालना

आधार कार्ड में नाम की स्पेलिंग में बदलाव केवल दो बार ही करवाया जा सकेगा। जबकि जन्मतिथि व लिंग में परिवर्तन केवल एक बार ही हो रहा है। लिमिट क्रॉस होने के बाद आधार में किसी भी कमी को दुरुस्त करने का कार्य दिल्ली के स्तर पर होता है। स्थानीय स्तर पर हम लोगों को सही जानकारी देकर राहत पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं।

आशीष सिहाग, उप निर्देशक
सूचना प्रौधोगिकी एवं संकर विभाग हनुमानगढ़।

ये भी पढ़ें

Jaipur: छूकर निकली गोलियां, डटे रहे पुलिस के जवान, जांबाजी में दबोचा इनामी हिस्ट्रीशीटर
जयपुर
कांस्टेबल गणेश, हेड कांस्टेबल दशरथ और कांस्टेबल शंकर, पत्रिका फोटो

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

05 Apr 2026 12:54 pm

Published on:

05 Apr 2026 12:52 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Hanumangarh: सिस्टम पर सवाल; बड़े साहब दिला सकते हैं हथियार, लेकिन सुधार नहीं सकते ‘आधार’, लोग दिल्ली तक चक्करघिन्नी

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajasthan Crime: अवैध संबंधों के चलते पति ने 5 साल के बेटे के साथ की आत्महत्या, पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज

Rajasthan Police
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़ में दिल दहला देने वाली घटना; महिला ने दो बच्चों सहित लगाई फांसी, मां-बेटी की मौत, बेटा बचा

हनुमानगढ़

Hanumangarh: ‘डिजिटली फूल’ बनाकर बढ़ा रहे फिजूल भागदौड़, प्रैंक्स और फेक खबरें बढ़ा रही अफरा-तफरी

सांकेतिक तस्वीर, मेटा एआइ
हनुमानगढ़

Hanumangarh Accident : हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा: तीन महिलाओं की मौत, शोक सभा से लौट रहे थे गांव

Hanumangarh road accident
हनुमानगढ़

Hanumangarh: महिला एजेंट ने 1.20 लाख लेकर शादीशुदा महिला से करा दी शादी, 5 दिन बाद दुल्हन भी लूटकर फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.