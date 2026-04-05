Hanumangarh: सिस्टम पर सवाल; बड़े साहब दिला सकते हैं हथियार, लेकिन सुधार नहीं सकते ‘आधार’, लोग दिल्ली तक चक्करघिन्नी

Aadhaar Card Correction Issue: हनुमानगढ़: देश में पहचान का सबसे बड़ा दस्तावेज माने जाने वाले आधार कार्ड में गलती सुधारना आमजन के लिए मुश्किल जाता है। नाम, जन्मतिथि या लिंग में त्रुटि ठीक करवाने के लिए लोगों को जयपुर से लेकर नई दिल्ली तक के चक्कर काटने पड़ रहे हैं, लेकिन फिर भी राहत नहीं मिल रही। दूसरी ओर जिला स्तर पर अफसरों को हथियार लाइसेंस जारी करने जैसे अधिकार प्राप्त है, लेकिन आधार में तय सीमा पार होने के बाद संशोधन की कोई शक्ति स्थानीय स्तर पर नहीं है।