Jaipur: छूकर निकली गोलियां, डटे रहे पुलिस के जवान, जांबाजी में दबोचा इनामी हिस्ट्रीशीटर

हेड कांस्टेबल दशरथ ने पत्रिका को बताया कि हम लोकेशन ट्रैक करते हुए शाम 5 बजे मलारना डूंगर पहुंचे। करीब एक घंटे बाद दोनों आरोपी एक मकान पर आए। हमने सरेंडर करने को कहा, लेकिन उन्होंने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। गोलियां हमारे बेहद करीब से गुजर रही थीं।

एक गोली मुझे छूते हुए निकली, उस पल लगा जैसे मौत सामने खड़ी हो। हमने भी जवाबी फायरिंग की। हंसराज के पैरों में चार गोलियां लगीं, लेकिन वह घायल होने के बाद भी फायर करता रहा। बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया। फायरिंग के दौरान एक गोली पास के पिलर में जा लगी, जिससे बड़ा छेद हो गया। हम तीनों किसी तरह बच पाए।