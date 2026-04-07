Heart Transplant: 43 साल के किसान में धड़क रहा 18 साल का दिल, हनुमानगढ़ के सूरजभान की अनोखी कहानी

सूरजभान अक्सर हनुमानगढ़ की अनाज मंडी में सरसों लेकर पहुंचते हैं। उनका रोज का रूटीन बेहद साधारण है। सूरज करीब 5 बजे उठते हैं और खेतों की ओर निकल जाते हैं। दोपहर में घर आकर थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर शाम को दोबारा खेत में काम करते हैं। वे सादा भोजन करते हैं और नियमित दिनचर्या रखने को अपनी सेहत का सबसे बड़ा राज मानते हैं।