Hanumangarh: ‘डिजिटली फूल’ बनाकर बढ़ा रहे फिजूल भागदौड़, प्रैंक्स और फेक खबरें बढ़ा रही अफरा-तफरी

किसी सरकारी संस्थान को बम से उड़ाने की धमकी भरा ई-मेल भेजने के गत एक वर्ष में चार मामले सामने आ चुके हैं। पिछले साल 14 अप्रेल को तथा 14 दिसम्बर को हनुमानगढ़ सहित प्रदेश के अन्य जिला कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरी ई-मेल मिल चुकी है। इसके बाद इस साल मार्च में दो बार ऐसी धमकी मिल चुकी है जिनमें मुख्य डाक घर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। इसमें पहली धमकी 10 मार्च को तथा दूसरा धमकी भरा ई-मेल 27 मार्च को मिला। हालांकि पड़ताल में धमकियां झूठी निकली थी और कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली थी।