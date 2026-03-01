Hanumangarh Accident : हनुमानगढ़ में भीषण सड़क हादसा: तीन महिलाओं की मौत, शोक सभा से लौट रहे थे गांव

जानकारी के अनुसार, क्रूजर गाड़ी में सवार लोग हरियाणा के बरढाना गांव से शोक संवेदना व्यक्त कर अपने गांव बुधवालिया लौट रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रही एसयूवी कार से भिड़ंत हो गई। हादसे में क्रूजर सवार तीन महिलाओं की जान चली गई। मृतकों की पहचान राजबाला (40) पत्नी लक्ष्मणराम, रोशनी (48) पत्नी सागर मल और कलावती (40) पत्नी राजेंद्र के रूप में हुई है। इनमें से दो महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक ने अस्पताल में दम तोड़ दिया।