Hanumangarh: महिला एजेंट ने 1.20 लाख लेकर शादीशुदा महिला से करा दी शादी, 5 दिन बाद दुल्हन भी लूटकर फरार

जिले में सदर थाना पुलिस के अनुसार डबलीबास पेमा निवासी श्योकुमार पुत्र हनुमानदास स्वामी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका हरिद्वार में मोनिका माही नामक महिला से परिचय हुआ। उसने हरियाणा में रिश्ता कराने का भरोसा दिलाकर गत 15 मार्च को कैथल (हरियाणा) बुलाया। वह 16 मार्च को अपने भाई और मामा के साथ कैथल पहुंचा।

वहां मोनिका माही व एक अन्य महिला मोनिका रानी निवासी करनाल मिली। दोनों ने रतिया क्षेत्र की युवती से शादी कराने की बात कही और 1.20 लाख रुपए खर्च बताया। रतिया में ज्योति नाम की युवती से शादी करवा दी।