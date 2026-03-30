Hanumangarh: महिला एजेंट ने 1.20 लाख लेकर शादीशुदा महिला से करा दी शादी, 5 दिन बाद दुल्हन भी लूटकर फरार

प्रतीकात्मक तस्वीर, मेटा एआइ
Fake Bride Scam: हनुमानगढ़ जिले के सदर थाना पुलिस विवाहिता से ब्याह कराने और दुल्हन के फरार होने के मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि अब तक इस प्रकरण में किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। पुलिस ने आरोपी दुल्हन के अलावा दो महिलाओं के खिलाफ केस दर्ज किया है। पूछताछ में आरोपी महिलाओं ने कहा कि यह उनका धंधा है और वे इसी तरह लोगों से ठगी करते हैं।
जिले में सदर थाना पुलिस के अनुसार डबलीबास पेमा निवासी श्योकुमार पुत्र हनुमानदास स्वामी ने रिपोर्ट दी थी कि उसका हरिद्वार में मोनिका माही नामक महिला से परिचय हुआ। उसने हरियाणा में रिश्ता कराने का भरोसा दिलाकर गत 15 मार्च को कैथल (हरियाणा) बुलाया। वह 16 मार्च को अपने भाई और मामा के साथ कैथल पहुंचा।
वहां मोनिका माही व एक अन्य महिला मोनिका रानी निवासी करनाल मिली। दोनों ने रतिया क्षेत्र की युवती से शादी कराने की बात कही और 1.20 लाख रुपए खर्च बताया। रतिया में ज्योति नाम की युवती से शादी करवा दी।
डबलीबास पेमा पहुंच पीड़ित श्योकुमार ने दोनों महिलाओं को 1.20 लाख रुपए दे दिए। अगले दिन हनुमानगढ़ कोर्ट परिसर में शपथ पत्र तैयार कर शादी की कानूनी औपचारिकता भी पूरी करवाई गई। 22 मार्च को परिवार के सदस्य सूरतगढ़ गए हुए थे। इसी दौरान युवती घर से लाखों रुपए के गहने और नकदी लेकर फरार हो गई। बाद में पता चला कि ज्योति नाम की महिला पहले से शादीशुदा है और उसके पति का नाम राजवीर सिंह है। साथ ही उसकी जाति और वैवाहिक स्थिति भी गलत बताई गई थी।
पुलिस के अनुसार मोनिका माही व मोनिका रानी से संपर्क किया तो आरोपी महिलाओं ने साफ कहा कि यह उनका धंधा है और वे इसी तरह लोगों से ठगी करते हैं। मामले की जांच एएसआई जसकरण सिंह कर रहे हैं।
प्रदेश में आए दिन धोखाधड़ी कर कथित विवाह कराने और उसके बाद दूल्हे के घर से माल समेटकर भागने वाली दुल्हनों के केस लगातार बढ़ रहे हैं। सदर थाना पुलिस के अनुसार विवाह के लिए संबंध तय करने से पहले दोनों ही पक्षों को गहनता से जांच पड़ताल करने की अपील भी की है।
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