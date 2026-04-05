Rajasthan Crime: अवैध संबंधों के चलते पति ने 5 साल के बेटे के साथ की आत्महत्या, पत्नी और प्रेमी के खिलाफ मामला दर्ज

आरोप है कि कविता और कपिल के बीच अवैध संबंध थे, जिसकी वजह से वह धर्मपाल के साथ अक्सर झगड़ा व मारपीट करती थी। परिजनों का आरोप है कि करीब पांच माह पूर्व कविता अपने पुत्र को साथ लेकर कपिल के साथ उसके गांव चली गई थी। बाद में पंचायत के माध्यम से परिजन बच्चे को वापस लेकर आए। इसके बाद से कविता एवं कपिल द्वारा धर्मपाल को लगातार जान से मारने की धमकियां दी जा रही थीं और बच्चे को वापस ले जाने का दबाव बनाया जा रहा था।