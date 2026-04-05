झुंझुनूं में दिल दहलाने वाली वारदात: सुबह माता-पिता को जगाने गया था बेटा, कमरे का नजारा देख पैरों तले खिसक गई जमीन!

विनोद जैसे ही मां के कमरे में दाखिल हुआ तो उसकी चीख निकल गई। मां तड़प रही थी और उनकी जीभ बाहर निकल आई थी। बदहवास विनोद जब मदद के लिए पिता के कमरे की ओर भागा, तो वहां का मंजर और भी खौफनाक था। पिता भी उसी हाल में जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे थे। रोज की तरह दिखने वाली सुबह पल भर में एक कभी न भूलने वाले मातम में बदल गई।