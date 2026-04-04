राजस्थान वेदरः 5 को राहत, 6 को थोड़ी टेंशन, लेकिन 7 को आएगा महातूफान, इन 38 जिलों में बिजली और ओले का IMD अलर्ट

Rajasthan Weater Update: राजस्थान के मौसम में एक बार फिर बड़ा बदलाव आने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आगामी 7 अप्रैल को प्रदेश के लिए अत्यंत 'खतरनाक' दिन घोषित किया है। मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, राज्य के 41 में से 38 जिलों में 'येलो अलर्ट' जारी किया गया है। इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (बवंडर) चलेंगी, साथ ही मेघ गर्जन और वज्रपात की प्रबल संभावना है।