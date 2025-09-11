पति ने की पत्नी की हत्या, तीन साल पहले हुई थी शादी, जानें पूरा मामला

हनुमानगढ़। टाउन थाना क्षेत्र में विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर इसकी हर एंगल से जांच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि उसका पति राजस्थान सीड्स कारपोरेशन में कार्यरत है। वह पत्नी की हत्या कर फरार हो गया। यह वारदात टाउन स्थित सूर्यनगर की बताई जा रही है। मृतका व उसका पति किराए के मकान में रहते थे। करीब तीन साल पहले उसकी शादी हुई थी।
प्रथम दृष्टया तकिए से मुंह दबाकर हत्या की बाते सामने आ रही है। पुलिस जांच पूर्ण होने के बाद ही असलियत का पता चल सकेगा। पीहर पक्ष की रिपोर्ट के आधार पर मृतका के पति, जेठ-जेठानी व देवर के खिलाफ दहेज हत्या के आरोप में महिला पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने मृतका का शव मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया।
पुलिस के अनुसार जगदीश बारी (61) पुत्र रामप्रकाश निवासी मनिहारों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर शहर ने थाने में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसकी पुत्री पूजा का विवाह विरेन्द्र रावत पुत्र बृजमोहन निवासी रावतों का मोहल्ला, बीकानेर के साथ हुआ था। पुलिस को बताया कि उसने अपनी पुत्री के विवाह में अपनी हैसियत से अधिक दान-दहेज दिया था। परन्तु उसकी पुत्री का पति विरेन्द्र , जेठ रवि सिंह, देवर अमित सिंह व जेठानी आरती उसे और दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे। नौ सितम्बर को किसी समय आरोपियों ने पूजा की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।