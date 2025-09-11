पति ने की पत्नी की हत्या, तीन साल पहले हुई थी शादी, जानें पूरा मामला

पुलिस के अनुसार जगदीश बारी (61) पुत्र रामप्रकाश निवासी मनिहारों का रास्ता, किशनपोल बाजार, जयपुर शहर ने थाने में रिपोर्ट पेश करते हुए बताया कि उसकी पुत्री पूजा का विवाह विरेन्द्र रावत पुत्र बृजमोहन निवासी रावतों का मोहल्ला, बीकानेर के साथ हुआ था। पुलिस को बताया कि उसने अपनी पुत्री के विवाह में अपनी हैसियत से अधिक दान-दहेज दिया था। परन्तु उसकी पुत्री का पति विरेन्द्र , जेठ रवि सिंह, देवर अमित सिंह व जेठानी आरती उसे और दहेज लाने के लिए प्रताडि़त करते थे। नौ सितम्बर को किसी समय आरोपियों ने पूजा की हत्या कर दी। पुलिस इस मामले की हर एंगल से जांच कर रही है।