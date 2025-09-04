Hanumangarh: हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार समेत नहर में गिरा मेडिकल संचालक, हुई मौत

सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसा लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। हालांकि पानी के तेज बहाव के बावजूद क्रेन एवं गोताखोरों तथा ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने काफी मशक्कत से कार सहित विवेक के शव को बरामद कर कार्रवाई शुरु की है।