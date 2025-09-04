Hanumangarh: हनुमानगढ़ में दर्दनाक हादसा, कार समेत नहर में गिरा मेडिकल संचालक, हुई मौत

हनुमानगढ़ की राजस्थान नहर में गिरने से डबवाली के एक मेडिकल संचालक की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गांव अबूबशहर राजस्थान कैनाल की है। मृतक की पहचान डबवाली मेडिकोज संचालक राजीव नगर डबवाली निवासी विवेक बत्रा उर्फ काका (45) पुत्र राजेन्द्र प्रसाद के तौर पर हुई।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवेक की कार असंतुलित होकर अचानक नहर की ओर मुड़ गई और तेज आवाज के साथ पानी में जा गिरी। हादसा इतना भीषण था कि देखते ही देखते गाड़ी पूरी तरह डूब गई। मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
सूचना मिलने पर पुलिस एवं प्रशासन भी मौके पर पहुंचा। अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो पाएगा कि हादसा लापरवाही से हुआ या इसके पीछे कोई अन्य कारण है। हालांकि पानी के तेज बहाव के बावजूद क्रेन एवं गोताखोरों तथा ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने काफी मशक्कत से कार सहित विवेक के शव को बरामद कर कार्रवाई शुरु की है।