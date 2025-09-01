राजस्थान: तेज बारिश से घग्घर नदी उफान पर, अफसरों की छुट्टी कैंसिल, खाने-पीने की सामग्री के भंडारण के निर्देश

बैठक में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रूस्तगी ने जानकारी दी कि जिले में घग्घर की कुल क्षमता 23,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित होने की है, जिसे आईजीएनपी में डाइवर्जन के जरिए 28,000 क्यूसेक तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 15,800 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो नियंत्रण में है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पानी को आईजीएनपी में डायवर्ट कर दिया जाएगा। अब तक तटबंधों की मजबूती के लिए 1,63,000 मिट्टी के कट्टे उपलब्ध हैं। कलक्टर ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। किसी भी आपात सूचना या सहायता के लिए नागरिक सुरक्षा जिला कंट्रोल रूम नंबर 01552-260299 पर संपर्क कर सकते हैं।