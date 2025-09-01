Patrika LogoSwitch to English

हनुमानगढ़

राजस्थान: तेज बारिश से घग्घर नदी उफान पर, अफसरों की छुट्टी कैंसिल, खाने-पीने की सामग्री के भंडारण के निर्देश

Hanumangarh Ghaggar River : घग्घर नदी के गुल्लाचिक्का हैड पर पानी बढ़ने से राजस्थान की बेचैनी बढ़ गई है। एक ही दिन में इस हैड पर करीब 14 हजार क्यूसेक पानी बढ़ने से राजस्थान क्षेत्र में प्रशासनिक अमले को सतर्क कर दिया गया है।

हनुमानगढ़

kamlesh sharma

Sep 01, 2025

Ghaggar River
घग्घर नदी: फोटो-वीडियो स्क्रीनशॉट

हनुमानगढ़। घग्घर नदी के गुल्लाचिक्का हैड पर पानी बढ़ने से राजस्थान की बेचैनी बढ़ गई है। एक ही दिन में इस हैड पर करीब 14 हजार क्यूसेक पानी बढ़ने से राजस्थान क्षेत्र में प्रशासनिक अमले को सतर्क कर दिया गया है। सरकारी दफ्तरों में छुट्टियां निरस्तर कर दी गई है। आपात स्थिति से निपटने को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई है। राजस्थान के हनुमानगढ़ व श्रीगंगानगर जिले से होकर उक्त नदी पाकिस्तान जाती है। वर्तमान में इन दोनों जिलों में स्थिति नियंत्रण में है। परंतु जिस तरह से पंजाब व हिमाचल में बरसात कहर ढा रही है, उससे राजस्थान के इन दोनों जिलों में भी लोग परेशान हो रहे हैं।

जानकारी के अनुसार गुल्लाचिक्का हैड पर रविवार शाम को 42046 क्यूसेक पानी आने से आगे राजस्थान सीमा में पानी बढ़ने के आसार हैं। हालांकि अभी ओटू हैड से पानी बढ़ना शुरू नहीं हुआ है। 31 अगस्त को गुल्लाचिक्का हैड पर 42046, खनौरी में 9425, चांदपुर में 10500, ओटू हैड पर 22000, घग्घर साइफन में 16930, नाली बेड में 5000 व आरडी 42 जीडीसी में 11880 क्यूसेक पानी चल रहा था।

Weather Alert : सड़कें बनीं समंदर, घरों में बहा दरिया, शहर बोला…देखा न था कभी ऐसा मंजर, मौसम विभाग की चेतावनी
बीकानेर
image

जिला कलक्टर का आदेश- हाई अलर्ट मोड पर रहे

इस बीच घग्घर नदी में लगातार बढ़ रही पानी की आवक के मद्देनजर कलक्ट्रेट सभागार में कलक्टर डॉ. खुशाल यादव की अध्यक्षता में अहम बैठक की गई। इसमें जिला प्रशासन ने स्थिति को गंभीर मानते हुए व्यापक तैयारियां सुनिश्चित की है। जिला कलक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हाई अलर्ट मोड पर रहें। मोबाइल और व्हाट्सएप सक्रिय रखें तथा कोई भी अधिकारी मुख्यालय न छोड़े।

उन्होंने स्पष्ट कहा कि छुट्टियों पर गए अधिकारी एवं कर्मचारी तुरंत वापिस लौटें, अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। कलक्टर ने कहा कि पंजाब और पीछे से आने वाले पानी की आवक पर निरंतर फीडबैक लिया जा रहा है। वर्तमान स्थिति सामान्य है, पर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को संवेदनशील क्षेत्रों का चिन्हांकन कर राहत कैंप तैयार रखने के निर्देश दिए।

आवश्यकता पड़ने पर भोजन, बिजली, पानी और मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने कहा कि पशुओं के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं की जाए। कॉजवे और मार्ग बंद होने की स्थिति में चेतावनी बोर्ड लगाए जाए। पब्लिक एड्रेस सिस्टम और सायरन को पूरी तरह दुरुस्त रखा जाए। कलक्टर ने एसडीआरएफ और सिविल डिफेंस टीमों को एक्टिव मोड पर रहने के निर्देश दिए हैं।

डरने की जरूरत नहीं

बैठक में जल संसाधन विभाग के चीफ इंजीनियर प्रदीप रूस्तगी ने जानकारी दी कि जिले में घग्घर की कुल क्षमता 23,000 क्यूसेक पानी प्रवाहित होने की है, जिसे आईजीएनपी में डाइवर्जन के जरिए 28,000 क्यूसेक तक बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 15,800 क्यूसेक पानी बह रहा है, जो नियंत्रण में है। आवश्यकता पड़ने पर अतिरिक्त पानी को आईजीएनपी में डायवर्ट कर दिया जाएगा। अब तक तटबंधों की मजबूती के लिए 1,63,000 मिट्टी के कट्टे उपलब्ध हैं। कलक्टर ने आमजन से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल जिला प्रशासन की आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें। किसी भी आपात सूचना या सहायता के लिए नागरिक सुरक्षा जिला कंट्रोल रूम नंबर 01552-260299 पर संपर्क कर सकते हैं।

44 पंचायतों पर पैनी नजर

जिला कलक्टर के अनुसार घग्घर में पानी की मात्रा बढ़ने पर जिले की 44 पंचायतों को संभावित प्रभावित श्रेणी में रखा गया है। निचले इलाकों में संभावित जलभराव को देखते हुए आबादी का आकलन कर राहत केंद्रों का चिह्निकरण कर लिया गया है। आमजन की मूलभूत सुविधाओं की तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। आवश्यकतानुसार सैंड बैग तैयार है। एसडीआरएफ सिविल डिफेंस टीमें तैयार है। आवश्यकतानुसार श्रीगंगानगर एवं जयपुर से टीमों को बुलाया जाएगा। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें।

खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण करने का निर्देश

कलक्टर ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत कई निर्णय जारी किए। सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों के पूर्व स्वीकृत अवकाश तत्काल प्रभाव से निरस्त किए। आदेश मुताबिक, घग्घर नदी से संबंधित राजकीय कार्यालय अवकाशों में भी खुले रहेंगे। जिले के सभी पेट्रोल पंप 24 घंटे खुले रहेंगे तथा पेट्रोल-डीजल आरक्षित रहेगा। राशन दुकानों पर खाद्य सामग्री का पर्याप्त भंडारण अनिवार्य किया गया है।

प्रभावित क्षेत्रों में तटबंधों की मजबूती हेतु कट्टों की भराई एवं अतिरिक्त व्यवस्था की जाए। स्वास्थ्य विभाग को पर्याप्त दवाइयों की उपलब्धता व मेडिकल टीम गठन के निर्देश दिए गए है। बैठक में एडीएम उम्मेदीलाल मीना, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जनेश तंवर, डिस्कॉम के एसई रिछपाल चारण, सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा, डीएसओ सुनील घोड़ेला, नगर परिषद आयुक्त सुरेंद्र यादव, जिला परिषद के एसीईओ देशराज बिश्नोई सहित विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।

Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून
अलवर
Monsoon Alert

Published on:

01 Sept 2025 04:00 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान: तेज बारिश से घग्घर नदी उफान पर, अफसरों की छुट्टी कैंसिल, खाने-पीने की सामग्री के भंडारण के निर्देश

