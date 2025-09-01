Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून

वहीं अलवर शहर सहित जिले के कई इलाकों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक अलवर शहर में 90 मिमी बारिश हुई। इसी तरह थानागाजी में 93, कठूमर में 69 और रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा। सोमवार को भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार का अवकाश घोषित किया है।