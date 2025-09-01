Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून

मानसून की मेहरबानी से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर सितंबर महीने के पहले दिन भी जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के दौरान बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।
वहीं चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।
वहीं अलवर शहर सहित जिले के कई इलाकों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक अलवर शहर में 90 मिमी बारिश हुई। इसी तरह थानागाजी में 93, कठूमर में 69 और रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा। सोमवार को भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार का अवकाश घोषित किया है।
वहीं डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर के तालाब में नहाने गए गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। रविवार को गोविंदगढ़ के गांव सेमली दिलावर से 4-5 युवक सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर में दर्शन करने गए। सभी युवक मंदिर के पास बने एक तालाब में नहाने के लिए उतरे। तभी एक युवक सिकंदर (30) पुत्र पदमसिंह राजपूत का पैर फिसल गया। वह पानी में जा गिरा और डूब गया।