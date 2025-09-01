Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

अलवर

Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून

Monsoon Update: मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

अलवर

Rakesh Mishra

Sep 01, 2025

Monsoon Alert
Play video
फाइल फोटो- पत्रिका

मानसून की मेहरबानी से पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश का दौर सितंबर महीने के पहले दिन भी जारी रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आगामी 2 घंटों के दौरान बारिश का नया अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अलवर, भरतपुर, धौलपुर जिले और आस-पास के क्षेत्रों में एक-दो दौर भारी बारिश का आ सकता है। विभाग ने यहां ऑरेंज अलर्ट जारी किया है।

वहीं चूरू, झुंझुनूं, सीकर, जयपुर, जयपुर शहर, दौसा, करौली, सवाईमाधोपुर, बूंदी, टोंक, कोटा, बारां, झालावाड़, बीकानेर, नागौर, पाली, राजसमंद, भीलवाड़ा, अजमेर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों और आस-पास के क्षेत्रों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। विभाग ने इन सभी जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार सितंबर माह में राजस्थान के अधिकांश भागों में सामान्य या सामान्य से अधिक बारिश होने की संभावना है।

ये भी पढ़ें

Monsoon Update : सितंबर महीने के पहले दिन ही ताबड़तोड़ बरसेगा मानसून, 9 जिलों में भारी और 4 में अति भारी बारिश की बड़ी चेतावनी
जयपुर
Rajasthan rain alert

अलवर में झमाझम

वहीं अलवर शहर सहित जिले के कई इलाकों में रविवार को झमाझम बारिश हुई। शनिवार रात 8 बजे से रविवार शाम 5 बजे तक अलवर शहर में 90 मिमी बारिश हुई। इसी तरह थानागाजी में 93, कठूमर में 69 और रामगढ़ में 61 मिमी पानी बरसा। सोमवार को भी जिले में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए जिला कलक्टर आर्तिका शुक्ला ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूलों तथा आंगनबाड़ी केंद्रों में सोमवार का अवकाश घोषित किया है।

यह वीडियो भी देखें

डूबने से युवक की मौत

वहीं डीग जिले के सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर के तालाब में नहाने गए गोविंदगढ़ थाना क्षेत्र के एक युवक की डूबने से मौत हो गई। रविवार को गोविंदगढ़ के गांव सेमली दिलावर से 4-5 युवक सीकरी क्षेत्र के सेवल मंदिर में दर्शन करने गए। सभी युवक मंदिर के पास बने एक तालाब में नहाने के लिए उतरे। तभी एक युवक सिकंदर (30) पुत्र पदमसिंह राजपूत का पैर फिसल गया। वह पानी में जा गिरा और डूब गया।

ये भी पढ़ें

Monsoon Alert: सितंबर के पहले सप्ताह में ताबड़तोड़ बारिश कराएगा मानसून, सक्रिय हो चुकी है ट्रफ लाइन
जालोर
rain alert

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

राजस्थान में बाढ़

राजस्थान मानसून

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

01 Sept 2025 02:29 pm

Hindi News / Rajasthan / Alwar / Monsoon Alert: राजस्थान के इतने जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, टूटकर बरस सकता है मानसून

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.

पत्रिका कनेक्ट