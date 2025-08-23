राजस्थान में शिक्षकों के सम्मान में कंजूसी… विभाग ने खींचा हाथ, इसबार सिर्फ इतने अध्यापकों को मिलेगा सम्मान

जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कक्षा एक से पांच, छह से आठ तथा नौ से बारह की श्रेणी बनाकर एक-एक शिक्षक का चयन किया जाता रहा है। इस बार जिला लेवल पर तो पुरानी व्यवस्था रहेगी। मगर राज्य पुरस्कार के लिए प्रत्येक श्रेणी से एक-एक शिक्षक शिक्षक की बजाय राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार तीनों श्रेणी से 22-22 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर 11 हजार तथा राज्य स्तर पर 21 हजार रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है।