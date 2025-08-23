Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

राजस्थान में शिक्षकों के सम्मान में कंजूसी… विभाग ने खींचा हाथ, इसबार सिर्फ इतने अध्यापकों को मिलेगा सम्मान

निदेशालय के आदेशानुसार इस साल केवल जिला एवं राज्य स्तर पर ही शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान इस बार नहीं किया जाएगा। जबकि गत वर्ष 1074 शिक्षकों का ब्लॉक लेवल पर सम्मान किया गया था।

हनुमानगढ़

Kamal Mishra

Aug 23, 2025

honouring teachers
अध्यापक सम्मान समारोह-फाइल फोटो

हनुमानगढ़। शिक्षक दिवस पर होने वाले शिक्षकों के सम्मान पर कैंची चला दी गई है। विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों में ड्यूटी देते हुए राजकीय पाठशालाओं का परीक्षा परिणाम सुधारने के बावजूद शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के सम्मान से हाथ खींच लिए हैं।

इसके चलते इस साल प्रदेश भर में केवल 189 शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा। जबकि बीते साल यह संख्या 1374 थी। इसका मतलब कि गत वर्ष की तुलना में इस बार सम्मान पाने वाले शिक्षकों की संख्या 20 फीसदी से भी कम रहेगी।

ये भी पढ़ें

राजस्थान के 15 शहरों में तैयार होंगे नए वायु गुणवत्ता जांच केन्द्र, यहां बनेंगे सबसे पहले, जानें क्यों
जयपुर
Rajasthan 15 cities built New air quality testing centers Know why it will be made first here

प्रदेश स्तर पर सिर्फ 66 अध्यापक होंगे सम्मानित

निदेशालय के आदेशानुसार इस साल केवल जिला एवं राज्य स्तर पर ही शिक्षकों का सम्मान किया जाएगा। ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान इस बार नहीं किया जाएगा। जबकि गत वर्ष 1074 शिक्षकों का ब्लॉक लेवल पर सम्मान किया गया था। प्रदेश स्तर पर भी सिर्फ 66 शिक्षक ही सम्मानित होंगे। बीते साल यह संख्या 150 थी। हालांकि जिला स्तर पर बीते साल 50 जिलों के हिसाब से 150 शिक्षक सम्मानित किए गए थे, इस साल 41 जिलों के हिसाब से यह संख्या 123 रहेगी।

सम्मान के लिए यूं होता है चयन

जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए कक्षा एक से पांच, छह से आठ तथा नौ से बारह की श्रेणी बनाकर एक-एक शिक्षक का चयन किया जाता रहा है। इस बार जिला लेवल पर तो पुरानी व्यवस्था रहेगी। मगर राज्य पुरस्कार के लिए प्रत्येक श्रेणी से एक-एक शिक्षक शिक्षक की बजाय राज्य स्तर पर समेकित मेरिट सूची के अनुसार तीनों श्रेणी से 22-22 शिक्षकों का चयन किया जाएगा। जिला स्तर पर 11 हजार तथा राज्य स्तर पर 21 हजार रुपए पुरस्कार राशि दी जाती है।

चयन प्रक्रिया प्रारंभ

जिला एवं राज्य स्तरीय पुरस्कार के लिए शिक्षकों के चयन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। इस बार ब्लॉक लेवल पर शिक्षकों का चयन व सम्मान नहीं होगा। -पन्नालाल कड़ेला, सीडीईओ, हनुमानगढ़।

कटौती पर हो पुनर्विचार

प्रदेश के 358 ब्लॉक पर इस बार शिक्षकों का सम्मान नहीं होगा। राज्य स्तर पर भी केवल 66 शिक्षकों को ही सम्मानित किया जाएगा। यह ठीक नहीं है। शिक्षकों को प्रोत्साहित करने की इस योजना में की गई कटौती पर पुनर्विचार करना चाहिए। -बीके ज्याणी, राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज, पंचायत चुनाव सहित इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
जयपुर
CM Bhajanlal

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

23 Aug 2025 02:23 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / राजस्थान में शिक्षकों के सम्मान में कंजूसी… विभाग ने खींचा हाथ, इसबार सिर्फ इतने अध्यापकों को मिलेगा सम्मान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.