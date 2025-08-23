Rajasthan: भजनलाल कैबिनेट की अहम बैठक आज, पंचायत चुनाव सहित इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच इस मुद्दे पर तनातनी बढ़ती जा रही है। आयोग का कहना है कि हाईकोर्ट के आदेशों के अनुपालन में पंचायत और शहरी निकाय चुनावों को जल्द से जल्द कराया जाना चाहिए, जबकि सरकार का रुख इस मामले में भिन्न है। सरकार का मानना है कि एक साथ चुनाव कराने से समय और संसाधनों की बचत होगी। इस मुद्दे पर कैबिनेट में गहन विचार-विमर्श होने की संभावना है, क्योंकि इसका असर राज्य की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था पर पड़ सकता है।