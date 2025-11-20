Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

Train Engine Fail: डबली राठान रेलवे स्टेशन पर हनुमानगढ़ की तरफ जाने वाली खड़ी मालगाड़ी के इंजन की सहायता से एक्स्प्रेस ट्रेन को रवाना करने का प्रयास किया गया लेकिन सफलता नहीं मिली।

less than 1 minute read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

Nov 20, 2025

Hanumangarh Train

रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन (फोटो-पत्रिका)

हनुमानगढ़। डबली राठान रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन का पावर फेल हो गया और वह दो घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस वजह से यात्री परेशान हो गए। ट्रेन के रुकने के बाद स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन लगाया गया, लेकिन वह भी ट्रेन को रवाना नहीं कर सका। इसके बाद, दो घंटे बाद सूरतगढ़ से एक नया इंजन आया और ट्रेन को सुबह नौ बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया।

ऋषिकेश से बीकानेर, सूरतगढ़ होते हुए बाड़मेर जाने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 6:30 बजे डबली राठान रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन आधे घंटे की देरी से 7:06 बजे स्टेशन पर पहुंची। पावर फेल होने से ट्रेन स्टेशन की तीन नंबर लाइन पर खड़ी हो गई।

सूरतगढ़ से आया नया इंजन

रेलवे स्टेशन अधीक्षक आर.के. सिंह ने बताया कि पावर फेल होने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को रवाना करने के लिए मालगाड़ी के इंजन का सहारा लिया, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। इसके बाद सूरतगढ़ से नया इंजन भेजा गया, जिससे ट्रेन को सुबह 9 बजे फिर से रवाना किया गया।

रेलवे लाइन पार करते दिखे यात्री

इस दौरान कई यात्री ट्रेन से उतरकर अन्य ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यात्री बठिंडा से अनूपगढ़ जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन उन्हें रेलवे लाइन पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बठिंडा से अनूपगढ़ जाने वाले यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में खराबी की वजह से उनकी गाड़ी काफी लेट हो गई है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान की बेटी ने रचा इतिहास, बॉक्सिंग वर्ल्ड कप 2025 के फाइनल मुकाबले में भारत को दिलाया गोल्ड मेडल
कोटा
Arundhati Choudhary Boxer

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 08:31 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

हनुमानगढ़. सरकार स्तर पर हर तरफ प्रदूषण रोकने का शोर है। लेकिन फिर भी जिले में प्रदूषण का स्तर घटने का नाम नहीं ले रहा है। देश के सर्वाधिक प्रदूषित शहरों में हनुमानगढ़ काफी बार शामिल हो चुका है।

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी क्षेत्र में तैनात पुलिस जाब्ता।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. जिले की पीलीबंगा तहसील में स्थित कालीबंगा संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह 2025 का आयोजन किया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जोधपुर मंडल अधीक्षण पुरातत्वविद डॉ. इजहार आलम हाशमी के मार्गदर्शन में बुधवार को कालीबंगा संग्रहालय में विश्व धरोहर सप्ताह 2025 के उपलक्ष्य में कई कार्यक्रम आयोजित हुए।

हनुमानगढ़: कालीबंगा संग्रहालय का बुधवार को अवलोकन करते अतिथि व अन्य।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने हनुमानगढ़ जिले के सभी ईंट-भट्टा संचालकों से संचालन संबंधी नियमों के सुधार व स्पष्टता को लेकर लिखित सुझाव मांगे हैं।

ईंट-भट्टा ।
हनुमानगढ़

हनुमानगढ़. केंद्रीय सहकारी बैंक हनुमानगढ़ में चैयरमेन पद पर फिर से महेंद्र पूनियां को लगाया गया है। बताया जा रहा है कि सरकार के आदेश पर पूनियां को नियुक्ति दी गई है।

महेंद्र पूनियां
हनुमानगढ़

धरना हटाने के लिए इंटरनेट बंद, सात नेता हिरासत में, टिब्बी बना छावनी

Internet shut down to end protest, seven leaders detained, Tibbi becomes a cantonment
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.