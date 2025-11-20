Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

रेलवे स्टेशन पर खड़ी ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन (फोटो-पत्रिका)
हनुमानगढ़। डबली राठान रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन का पावर फेल हो गया और वह दो घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस वजह से यात्री परेशान हो गए। ट्रेन के रुकने के बाद स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन लगाया गया, लेकिन वह भी ट्रेन को रवाना नहीं कर सका। इसके बाद, दो घंटे बाद सूरतगढ़ से एक नया इंजन आया और ट्रेन को सुबह नौ बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया।
ऋषिकेश से बीकानेर, सूरतगढ़ होते हुए बाड़मेर जाने वाली यह एक्सप्रेस ट्रेन सुबह करीब 6:30 बजे डबली राठान रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली थी, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन आधे घंटे की देरी से 7:06 बजे स्टेशन पर पहुंची। पावर फेल होने से ट्रेन स्टेशन की तीन नंबर लाइन पर खड़ी हो गई।
रेलवे स्टेशन अधीक्षक आर.के. सिंह ने बताया कि पावर फेल होने की सूचना मिलते ही रेलवे अधिकारियों ने ट्रेन को रवाना करने के लिए मालगाड़ी के इंजन का सहारा लिया, लेकिन वह प्रयास विफल रहा। इसके बाद सूरतगढ़ से नया इंजन भेजा गया, जिससे ट्रेन को सुबह 9 बजे फिर से रवाना किया गया।
इस दौरान कई यात्री ट्रेन से उतरकर अन्य ट्रेन पकड़ने के लिए प्लेटफॉर्म बदलने के लिए मजबूर हो गए। कुछ यात्री बठिंडा से अनूपगढ़ जाने वाली ट्रेन पर चढ़ने के लिए एक नंबर प्लेटफॉर्म तक पहुंचे, लेकिन उन्हें रेलवे लाइन पार करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा। बठिंडा से अनूपगढ़ जाने वाले यात्रियों ने बताया कि ट्रेन में खराबी की वजह से उनकी गाड़ी काफी लेट हो गई है।
