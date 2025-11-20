Train Engine Fail: ऋषिकेश-बाड़मेर एक्स्प्रेस ट्रेन का इंजन फेल, डबली राठान रेलवे स्टेशन पर यात्री परेशान

हनुमानगढ़। डबली राठान रेलवे स्टेशन पर गुरुवार सुबह ऋषिकेश-बाड़मेर एक्सप्रेस ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई, जिससे ट्रेन का पावर फेल हो गया और वह दो घंटे तक ट्रैक पर खड़ी रही। इस वजह से यात्री परेशान हो गए। ट्रेन के रुकने के बाद स्टेशन पर एक मालगाड़ी का इंजन लगाया गया, लेकिन वह भी ट्रेन को रवाना नहीं कर सका। इसके बाद, दो घंटे बाद सूरतगढ़ से एक नया इंजन आया और ट्रेन को सुबह नौ बजे गंतव्य के लिए रवाना किया गया।