दूध उत्पाद, शीतल पेय व मिठाई के सैंपल फेल, कोर्ट में सुनवाई शुरू

हनुमानगढ़. चिकित्सा विभाग के संग्रहित किए गए किए गए सैंपल में से लैबोरेट्री जांच में दस फेल हुए हैं। चिकित्सा विभाग ने सब स्टैंडर्ड एवं मिस ब्रांड पाए गए इन उत्पाद के विक्रेता तथा निर्माता फर्म के खिलाफ एडीएम कोर्ट हनुमानगढ़ में परिवाद पेश किया है। साथ ही संबंधित के नाम सार्वजनिक किए गए हैं। खास बात यह है कि फेल होने वालों में दूध उत्पाद, शीतल पेय एवं बेसन की मिठाई के सैंपल शामिल हैं। जाहिर है कि बाजार में यही खाद्य एवं पेय पदार्थ अधिक बिकते हैं।

सीएमएचओ डॉ. नवनीत शर्मा ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी रफीक मोहम्मद की ओर से लिए गए खाद्य पदार्थों के सैंपल्स की रिपोर्ट आई है। इनमें से सब स्टैंडर्ड नमूने पाए जाने वाले व्यापारिक संस्थानों के नाम सार्वजनिक किए जा रहे हैं ताकि आमजन जागरूक हो एवं खाद्य पदार्थों का सेवन ना करे। पूर्व में लैब रिपोर्ट में सब स्टैण्डर्ड एवं मिसब्रंाड पाए गए नमूनों के संबंध में खाद्य व्यवसायी के विरुद्ध अभियोजन पेश करने की प्रक्रिया तीव्रता से की जा रही है।