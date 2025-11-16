Rajasthan: नगर पालिका ने पार्षद के ही प्लॉट का जारी कर दिया फर्जी पट्टा, हैरतअंगेज मामला आया सामने

भोबिया का कहना है कि किरण कयाल के पास भूखंड स्वामित्व से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं है और न ही उन्होंने कभी इस संपत्ति पर आधिपत्य रखा। हनुमानगढ़ निवासी निरंजन कुमार ने कूटरचित कागजों से नगर पालिका कार्मिकों को दिग्भ्रमित कर दिया कि प्लॉट उनके पास है। इसपर नगर पालिका कर्मचारियों ने कथित मिलीभगत कर गलत तरीके से पट्टा जारी किया। जिसे जयपुर निवासी किरण कयाल ने खरीदकर अपने पुत्र को पॉवर ऑफ अटॉर्नी देकर पंजीयन करवाया और आगे बेचने का सौदा किया। चारदीवारी करने पार्टी आई तो पार्षद ने उन्हें मूल कागजात दिखाते हुए अपना आधिपत्य जताकर वस्तु स्थिति से अवगत कराया।