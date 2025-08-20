Rajasthan: कार सहित दो चिट्टा तस्कर गिरफ्तार, सौ ग्राम से अधिक मात्रा में चिट्टा बरामद

हनुमानगढ़ जिले की टिब्बी स्थानीय पुलिस ने गश्त के दौरान सौ ग्राम से अधिक मात्रा में चिट्टा बरामद कर कार सवार पंजाब निवासी दो तस्करों को गिरफ्तार किया है।
पुलिस के अनुसार थानाधिकारी हंसराज लूणा के नेतृत्व में एएसआई देवीलाल, कांस्टेबल श्रवण कुमार, कृष्ण कुमार, सुखचरण सिंह आदि की टीम ने चंदूरवाली कैंचियां के पास एनजीसी नहर पुल पर गश्त के दौरान संगरिया की तरफ से आ रही एक कार को रोककर जांच की तो उसमें से 101.6 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ।
बाद में कार सवार दो युवकों से पूछताछ की गई तो उनकी पहचान कुलवीर सिंह पुत्र अजीत सिंह जटसिख व इंद्रजीत सिंह पुत्र तेगा सिंह जटसिख दोनों निवासी खेत ढाणी काले की ईथाड पुलिस थाना आरिफ के जिला फिरोजपुर (पंजाब) के तौर पर हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पुलिस ने चिट्टा तस्करी में प्रयुक्त कार को भी जब्त किया है। थानाधिकारी हंसराज लूणा के अनुसार चिट्टा तस्करी के दोनों आरोपी क्षेत्र में चिट्टे की सप्लाई की फिराक में थे। बरामद किए गए चिट्टे की कीमत लाखों रूपए है। मामले की जांच कर रहे संगरिया थानाधिकारी अमर सिंह आरोपियों से चिट्टे की खरीद फरोख्त के बारे में पूछताछ कर रहे है।