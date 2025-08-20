Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा, महिला से 25.65 लाख रुपये हड़पे

कुछ समय बाद भी न तो लाभ मिला और न ही मूल राशि वापस की गई। पैसे मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे और आखिर में इंकार कर दिया।

हनुमानगढ़

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

फोटो: पत्रिका

हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में सोशल मीडिया के जरिए जान-पहचान बढ़ाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। चक 19 एएमपी शाहपीनी गांव निवासी खुशदीप कौर पुत्री सुरेंद्र सिंह ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी लचकानी [पटियाला] पंजाब निवासी कुलविंद्रसिंह व उसकी पत्नी जगप्रीत कौर सहित गांव मोरिंडा [लुधियाना] निवासी कमल बाठ ने उसे भरोसा दिलाया कि वे ट्रेडिंग का काम करते हैं और उनके पास निवेश की ऐसी स्कीमें हैं, जिनमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और निश्चित समय पर किश्तों के तौर पर लाभ मिलेगा।

स्कीम में 15,900 रुपये निवेश पर 16,000 रुपये, 20,800 रुपये पर 3 किश्तों में 17,500 रुपये और 25,900 रुपये पर 3 किश्तों में 19,500 रुपये लौटाने का दावा किया गया। पीड़िता ने बताया कि उनके कहे अनुसार उसने अपने और पति संदीप सिंह के अलग-अलग बैंक खातों से तथा रिश्तेदारों से उधार लेकर कुल 25 लाख 65 हजार 928 रुपये आरोपियों को दिए।

ये भी पढ़ें

Jaipur: सिरसी रोड पर पंपकर्मियों को कुचलने का प्रयास करने वाले दो गिरफ्तार
जयपुर
image

कुछ समय बाद भी न तो लाभ मिला और न ही मूल राशि वापस की गई। पैसे मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे और आखिर में इंकार कर दिया। पंचायत में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने तो ठगी मार ली, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।

ये भी पढ़ें

Rajasthan: गिव अप अभियान से पात्र लोगों को मिलने लगा राशन
श्री गंगानगर
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2025 02:00 pm

Published on:

20 Aug 2025 01:59 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा, महिला से 25.65 लाख रुपये हड़पे

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.