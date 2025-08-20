Rajasthan: सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा, महिला से 25.65 लाख रुपये हड़पे

हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में सोशल मीडिया के जरिए जान-पहचान बढ़ाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। चक 19 एएमपी शाहपीनी गांव निवासी खुशदीप कौर पुत्री सुरेंद्र सिंह ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी लचकानी [पटियाला] पंजाब निवासी कुलविंद्रसिंह व उसकी पत्नी जगप्रीत कौर सहित गांव मोरिंडा [लुधियाना] निवासी कमल बाठ ने उसे भरोसा दिलाया कि वे ट्रेडिंग का काम करते हैं और उनके पास निवेश की ऐसी स्कीमें हैं, जिनमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और निश्चित समय पर किश्तों के तौर पर लाभ मिलेगा।
स्कीम में 15,900 रुपये निवेश पर 16,000 रुपये, 20,800 रुपये पर 3 किश्तों में 17,500 रुपये और 25,900 रुपये पर 3 किश्तों में 19,500 रुपये लौटाने का दावा किया गया। पीड़िता ने बताया कि उनके कहे अनुसार उसने अपने और पति संदीप सिंह के अलग-अलग बैंक खातों से तथा रिश्तेदारों से उधार लेकर कुल 25 लाख 65 हजार 928 रुपये आरोपियों को दिए।
कुछ समय बाद भी न तो लाभ मिला और न ही मूल राशि वापस की गई। पैसे मांगने पर आरोपी टालमटोल करते रहे और आखिर में इंकार कर दिया। पंचायत में आरोपियों ने कहा कि उन्होंने तो ठगी मार ली, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पीड़िता की रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की है।