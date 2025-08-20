Rajasthan: सोशल मीडिया पर निवेश का झांसा, महिला से 25.65 लाख रुपये हड़पे

हनुमानगढ़ के संगरिया इलाके में सोशल मीडिया के जरिए जान-पहचान बढ़ाकर ठगी करने का मामला सामने आया है। चक 19 एएमपी शाहपीनी गांव निवासी खुशदीप कौर पुत्री सुरेंद्र सिंह ने पुलिस थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि आरोपी लचकानी [पटियाला] पंजाब निवासी कुलविंद्रसिंह व उसकी पत्नी जगप्रीत कौर सहित गांव मोरिंडा [लुधियाना] निवासी कमल बाठ ने उसे भरोसा दिलाया कि वे ट्रेडिंग का काम करते हैं और उनके पास निवेश की ऐसी स्कीमें हैं, जिनमें पैसा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और निश्चित समय पर किश्तों के तौर पर लाभ मिलेगा।