Rajasthan: गिव अप अभियान से पात्र लोगों को मिलने लगा राशन

जिले में खाद्य सुरक्षा से लाभान्वितों की संख्या 11 लाख 77 हजार 506 थी। इनमें से 91466 ने स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिए हैं। प्रदेश में गिव अप अभियान 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। प्रदेश में अब तक 27 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटवाए हैं। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक 21343 नाम श्रीगंगानगर ब्लॉक में हटे हैं, जबकि सबसे कम 5839 नाम श्रीकरणपुर ब्लॉक में हटे हैं।