Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: गिव अप अभियान से पात्र लोगों को मिलने लगा राशन

जिला रसद अधिकारी कविता ने बताया कि गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। तब तक अपात्र उपभोक्ता अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं।

श्री गंगानगर

Santosh Trivedi

Aug 20, 2025

फोटो: पत्रिका

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के गिव अप अभियान में जिले के 91466 अपात्र उपभोक्ताओं ने खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से अपना नाम हटवा लिया है। इसका फायदा उन पात्र उपभोक्ताओं को मिला है जो लंबे समय से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची में अपना नाम जुड़ने का इंतजार कर रहे थे। गिव अप अभियान के चलते इस सूची में 1 लाख 28 हजार नए उपभोक्ता जुड़े हैं।

जिला रसद अधिकारी कविता ने बताया कि गिव अप अभियान की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। तब तक अपात्र उपभोक्ता अपना नाम सूची से हटवा सकते हैं। उसके बाद विभाग की जांच में कोई अपात्र उपभोक्ता खाद्य सुरक्षा योजना का गेहूं लेते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी और उठाए गए राशन की वसूली होगी।

ये भी पढ़ें

यूपी व एमपी से खाटूश्यामजी मंदिर जाने का सीधा सड़क मार्ग है मनोहरपुर दौसा हाईवे, जाम से मिलती है निजात
दौसा
image

जिले में खाद्य सुरक्षा से लाभान्वितों की संख्या 11 लाख 77 हजार 506 थी। इनमें से 91466 ने स्वेच्छा से अपने नाम हटवा लिए हैं। प्रदेश में गिव अप अभियान 1 नवम्बर 2024 को शुरू हुआ। इस अभियान का उद्देश्य सक्षम लोगों को स्वेच्छा से खाद्य सब्सिडी त्यागने के लिए प्रेरित करना है ताकि गरीबों को खाद्य सुरक्षा का लाभ मिल सके। प्रदेश में अब तक 27 लाख लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना की सूची से नाम हटवाए हैं। श्रीगंगानगर जिले में सर्वाधिक 21343 नाम श्रीगंगानगर ब्लॉक में हटे हैं, जबकि सबसे कम 5839 नाम श्रीकरणपुर ब्लॉक में हटे हैं।

इन्हें माना अपात्र

खाद्य सुरक्षा अंतर्गत जुड़े ऐसे परिवार जिनमें कोई सदस्य आयकर दाता हो, कोई सदस्य सरकारी/ अर्द्धसरकारी/ स्वायत्तशासी संस्था में कर्मचारी हो, एक लाख से अधिक वार्षिक पारिवारिक आय हो एवं किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन हो (ट्रैक्टर आदि जीविकोपार्जन में प्रयुक्त वाहन को छोड़कर), निष्कासन सूची में शामिल है।

ये भी पढ़ें

दो साल बाद भी नही मिला घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल, महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर जताया रोष
बस्सी
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 01:42 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: गिव अप अभियान से पात्र लोगों को मिलने लगा राशन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.