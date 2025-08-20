दो साल बाद भी नही मिला घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल, महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर जताया रोष

ऐसे में ग्रामीणों के सामने पेयजल समस्या बनी हुई है और कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्राम बाढ़राजपुरा मेवा बाबा की ढाणी में मंगलवार को पेयजल समस्या पर महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर रोष जताया हैं। यहां पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने एकत्रित होकर खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन करते हुए रोष जताया और पेयजल समस्या बरकरार रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।साथ ही प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कार्मिकों पर कार्यवाही की मांग की।