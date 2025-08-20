दो साल बाद भी नही मिला घर-घर नल कनेक्शन से पेयजल, महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर जताया रोष

जहां एक और जिम्मेदार अधिकारी घर-घर नल कनेक्शन के तहत प्रत्येक घर में पेयजल पहुंचाने का दावा कर रहे हैं। वहीं घर-घर नल कनेक्शन पेयजल योजना लोगों के लिए मात्र एक दिखावा साबित हो रही है। ग्राम पंचायत में ढाई-ढाई हजार रुपए की रसीद कटवा करके पैसे जमा कराने के बाद भी लोगों को 2 साल बीत गए।
लेकिन दो साल बाद भी पेयजल नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों में पेयजल समस्या पर आक्रोश बना हुआ है जबकि अधिकारी झूठे दावे करके वाह-वाहीही लूट रहे हैं। ऐसा ही मामला कोटखावदा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत गरूड़वासी के ग्राम बाढ़ राजपुरा स्थित मेवा बाबा की ढाणी में देखने को मिल रहा है। यहां 2 साल बीतने के बाद भी घरों के बाहर लोगों के नल कनेक्शन तो लगे हैं लेकिन उनमें पानी आज तक नहीं आया।
ऐसे में ग्रामीणों के सामने पेयजल समस्या बनी हुई है और कई बार जिम्मेदार अधिकारियों को समस्या से अवगत करवाने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है। ग्राम बाढ़राजपुरा मेवा बाबा की ढाणी में मंगलवार को पेयजल समस्या पर महिलाओं ने खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन कर रोष जताया हैं। यहां पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने एकत्रित होकर खाली बर्तनों के साथ प्रदर्शन करते हुए रोष जताया और पेयजल समस्या बरकरार रहने पर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी की।साथ ही प्रशासन से लापरवाही बरतने वाले अधिकारी-कार्मिकों पर कार्यवाही की मांग की।
रुकमा देवी ने बताया की पानी की समस्या को लेकर दो साल में कई बार अधिकारियों को शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। लेकिन आज तक आश्वासन ही मिला है जबकि पेयजल समस्या बनी हुई है। ऐसे में पेयजल समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। राधा देवी ने बताया कि घर-घर नल कनेक्शन में पानी नही आने से हैण्डपम्प व अन्य जल स्रोतों से ही पानी लेकर पीते हैं।लेकिन पानी पीने योग्य नहीं होने से हमें बीमारियों ने जकड़ना शुरू कर दिया है।।जो रोज बढ़ती ही जा रही हैं।
मनभर देवी ने बताया कि हमारे घर-घर नल कनेक्शन 2500-2500 रुपए की राशि लेकर लगाएं हैं।जमा करवाई गई राशि की रसीद भी हैं। लेकिन घरों के बाहर लगे नलों में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया है।
लक्ष्मी देवी ने बताया कि अधिकारी समस्या के समाधान के लिए तो कई बार कहते है और कई बार हमारे घरों पर भी आए हैं। लेकिन समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ। 181 पर भी कई बार समस्या से अवगत करवाया गया है। लेकिन 181 भी मात्र खाना पूर्ति ही बन गई है। ऐसे में हमारी पेयजल समस्या का समाधान अब रामभरोंसे हैं। कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।